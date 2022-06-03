نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أرخص كروس اوفر.. تويوتا راش 2023 السيارة العائلية الأفضل في الأسواق التي توفر القوة ومتعة القيادة في المقال التالي
تويوتا راش 2023من أكثر السيارات التي يتم تداول اسمها داخل عمليات البحث، وجاء ذلك مع بداية طرحها داخل الأسواق، حيث تم الإعلان عن أنها ستكون مزودة بالكثير من الإمكانيات المتطورة والتي ستلبي احتياجات عشاق السيارات، وهذا ما سنقوم بسرده بشكل مفصل داخل هذا المقال.
تويوتا راش 2023
تتميز سيارة تويوتا راش الجديدة بالعديد من المواصفات أبرزها الآتي ذكره:
مواصفات السيارة Toyota Rush 2023
- لدى سيارة تويوتا راش الجديدة 2023 محرك مميز، حيث تقدر سعته إلى حوالي 15000 سي سي، بينما يقدر عزم ذلك المحرك بحوالي 136 نيوتن/متر.
- كما تصل قوة محرك سيارة تويوتا راش 103 حصانًا، حيث يتوافر بها حوالي 4 سرعات، يتم الانتقال إليهم بصورة أتوماتيكية.
- بينما نجد أن معدل التسارع الخاص بهذه السيارة يقدر بحوالي 13كم، وتصل أقصى سرعة لها إلى حوالي 160 كم.
- كما يتوافر بسيارة تويوتا راش سعة وقود تقدر بحوالي 92 لتر.
- بينما نجد أن طول تلك السيارة يصل إلى حوالي 4435 ملم، وعرضها يقدر بحوالي 1695 ملم.
- ويصل الارتفاع الكلي للسيارة إلى حوالي 1705 ملم، وقاعدة العجلات يقدر قياسها بحوالي 2685 ملم.
- أيضا متوسط استهلاك هذه السيارة للوقود يقدر بحوالي 6.6 لتر، وذلك عند قطع مسافة تقدر بحوالي 100كم.
- بالإضافة إلى ذلك يتوفر بهذه السيارة حوالي 7 مقاعد مريحة، فهذه المقاعد تم صنعها من الجلد المريح اللامع.
- وعلى الجانب الآخر نجد أن هذه السيارة بها العديد من تجهيزات الأمان والسلامة، مثل: نظام التوازن الإلكتروني، ونظام مساعدة صعود المرتفعات، ونظام الفرامل التي تمنع الانغلاق.
- كما يتوافر بهذه السيارة حوالي 4 وسائد هوائية، مع وجود حساسات ركن خلفية بداخلها لتسهيل ركن السيارة.
- علاوة على ذلك يوجد بها نظام ترفيهي مميز، حيث تحتوي على حوالي 6 مكبرات صوتية، مع بلوتوث.
سعر سيارة تويوتا راش الجديدة 2023
تم الإعلان من جانب شركة تويوتا بأن مختلف الفئات الخاصة بهذا الإصدار من هذه السيارة تتراوح سعرها من 345 ألف جنيه مصري إلى 370 ألف جنيه مصري.
فيديو السيارة Toyota Rush 2023
وبذلك نكون قد أوضحنا لكم كافة المعلومات التي تدار حول سيارة تويوتا راش 2023 والتي يبحث عنها معظم الناس، وذلك بعد طرحها في الأسواق. ومن المقرر أن تلقى هذه السيارة ترحيبًا كبيرًا داخل السوق المصري للسيارات.
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