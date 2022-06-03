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تعد تويوتا برادو سيارة قوية نظرًا لما تقدمه من إمكانية وقوة أثناء سيرها على الطريق، وكذلك تشبه السيارة الوحش الياباني العملاق جيب لاند كروزر مع الفارق الكبير لصالح كروزر لكن برادو تعوض هذا الفارق باستهلاك الأقل من نظريتها لاندكروزر في الوقود حيث تستهلك السيارة بطلة هذا المقال 8 لتر لسير مسافة 100 كيلومتر. تويوتا برادو مستعملة بأسعار مفاجأة ممشى منخفض حالات قوية هناك سيارة تويوتا برادو موديل 2012 في القصيم، ممشى السيارة هو 295 ألف كيلومتر.

وفي الوقت نفسه السيارة 6 سلندر، البودي نظيف، السيارة بدون صدمات من الصدام للصدام.

أيضا لا تحتوي السيارة على أي رش، وتأتي السيارة بثلاجة ومثبت سرعة وكذلك زجاج كهربائي ومكيف خلفي.

كذلك السيارة تحتوي على تشغيل بالبصمة، قير اتوماتيكي، وهي من المالك الأول، الإضافات لمبات led.

سعر السيارة هو 67 ألف ريال سعودي.

السيارة لها مفتاحين والاحتياطي الخاص بها متواجد ويعمل بشكل جيد بدون أي مشكلات. سيارة جيب برادو في المملكة العربية السعودية بسعر منخفض وحالة قوية هناك حالة في نجران من جيب برادو موديل 2016، ممشى السيارة هو 88 ألف كيلومتر.

وفي الوقت نفسه السيارة فئة فل كامل وهي 6 سلندر، السيارة من ثاني مالك، بودي السيارة بدون صدمات.

السيارة باللون الأبيض وهي بحالة عامة جيدة بتقييم 8 من 10، حالة الصالون الداخلي بحاجة إلى التجديد.

جميع كماليات السيارة تعمل بشكل ممتاز خاصة التكييف والثلاجة بالإضافة إلى مصابيح الشبورة الأمامية.

سعر السيارة هو 106 ألف ريال سعودي قابل للتفاوض. تويوتا prado بحالة ممتازة في السعودية والسعر مفاجأة كذلك هناك تويوتا prado موديل 2016 في الرياض، قير السيارة اتوماتيكي، الممشى 190 ألف كيلومتر.

وفي الوقت نفسه السيارة 6 سلندر، البودي خالي من الرش وأغمال السمكرة تماما، سعر السيارة هو 95 ألف ريال سعودي.

السيارة تحتوي على مرايات كهربائية بالإضافة إلى أن حالة بودي السيارة ممتازة بتقييم 9 من 10.

الصالون جيد ولا يحتاج إلى تعديل كذلك فئة السيارة فل كامل بكافة التجهيزات في موديل السيارة لعام 2016.

السيارة تحتوي على فتحة سقف وكذلك شاشة كبيرة في التابلوه تعمل بشكل جيد. عمر شويل - جدة تويوتا برادو مستعملة بأسعار مفاجأة ممشى منخفض حالات قوية - ثقفني

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