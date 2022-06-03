قاهرة الصحراء.. تويوتا هايلاندر 2023 الجديدة سيارة المغامرات بالتكنولوجيا اليابانية

تعتبر شركة تويوتا من أشهر الشركات العالمية الخاصة بإصدار السيارات، وبناء على ذلك نجد أنها بعد ما أعلنت عن الإصدار الجديد لسيارة تويوتا هايلاندر 2023 بمواصفات مميزة وأسعار مناسبة، فوجدنا أن هناك تهافت بالبحث عن تلك السيارة، وهذا ما سنقوم بعرضه داخل هذا المقال.

تويوتا هايلاندر 2023

لدى شركة تويوتا جمهور كبير من المحبين للسيارة اليابانية الممزة وعنا اليوم السيارة Toyota Highlander 2023 التي تتمتع بالعديد من المواصفات المثالية والتي سيتم عرضها بالشكل الآتي:

مواصفات Toyota Highlander 2023

كما انه لدى سيارة تويوتا هايلاندر محرك يحتوي على 4 أسطوانات، فتقدر سعة هذا المحرك بحوالي 2.5 لتر، بينما تصل قوة هذا المحرك إلى حوالي 243 حصانًا.

بينما يتوفر بالإصدار الجديد من هذه السيارة عجلات يصل مقاسها إلى حوالي 18 انش.

أيضا ويوجد بداخلها حصائر أرضية ممتازة، حيث يوجد عليها الشعار البرونزي الخاص بالسيارة.

وعلى الجانب الآخر نجد أن هذه السيارة يتوفر بها مقاعد مصممة على مستوى عال، فهذه المقاعد تم صنعها من الجلد الصناعي اللامع، حيث نجدها تتلاءم أكثر مع الرحلات الطويلة.

كما نجد أن هذه السيارة مصممة داخليًا وخارجًا بشكل أنيق وجذاب. والسبب في ذلك يرجع إلى لونها البرونزي المميز الذي يعطيها الفخامة والكلاسيكية.

بينما يتواجد بداخل هذه السيارة مقعد كهربائي خاص بالسائق. يتوفر به حوالي 10 اتجاهات متنوعة.

علاوة على ذلك بهذه السيارة مصابيح نهارية مميزة DRLS. وذلك بالإضافة إلى وجود أنظمة تحكم كهربائية لفتح الصندوق الخلفي الخاص بالسيارة.

بهذه السيارة مصابيح نهارية مميزة DRLS. وذلك بالإضافة إلى وجود أنظمة تحكم كهربائية لفتح الصندوق الخلفي الخاص بالسيارة. كما انها تحتوي سيارة تويوتا هايلاندر على منفذ طاقة تقدر سعته بحوالي 1500 واط. كما يوجد بها نظام استشعار مطر.

أسعار سيارة تويوتا هايلاندر الجديدة 2023

أعلنت شركة تويوتا عن أسعار الإصدار الجديد من هذه السيارة بالشكل الآتي:

وصل سعر سيارة تويوتا هايلاندر البرونزية فئة الهجين والتي يوجد بها محرك دفع أمامي إلى حوالي 43.880 دولار أمريكي.

بينما يقدر سعر السيارة تويوتا هايلاندر فئة الدفع الرباعي بحوالي 45.480 دولار أمريكي.

فيدو السيارة Toyota Highlander 2023

وبناء على ذلك نكون قد قدمنا لكم القدر الكافي من المعلومات الخاص بسيارة تويوتا هايلاندر 2023. حيث لاحظنا أن هناك حرص واضح من جانب الشركة المسئولة عن تطوير بعض الإمكانيات بشكل يجعل هذه السيارة تتفوق عن أي اصدار آخر. كما عرضنا أيضًا الأسعار المعلن عنها بخصوص هذه السيارة.