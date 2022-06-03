نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اسعار قطع غيار سيارات تويوتا بالسعودية.. فحمات الفرامل في المقال التالي

قطع غيار سيارات تويوتا وغيرها من السيارات من أكثر الأشياء التي يهتم ملاك السيارات بأسعارها، حيث تعد صيانة السيارة جزء لا يتجزأ من تجربة امتلاك سيارة والإشراف على سلامتها بالتالي سلامة من يستقلها، وفيما يلي أسعار أكثر القطع الاستهلاكية في السيارات التي تحتاج إلى مراقبة ومراجعة وهي فحمات الفرامل، وتعد سيارات تويوتا هي السيارات الأكثر انتشار في المملكة العربية السعودية، وفيما يلي بعض من أسعار قطع غيار سيارات تويوتا الخاصة بـ فحمات الفرامل. أسعار قطع غيار سيارات تويوتا بالسعودية.. فحمات الفرامل هناك طقم فحمات فرامل أصلي خاص بسيارات تويوتا كورولا من موديل 2008 وحتى موديل 2019 بسعر 161 شامل الضريبة.

وفي الوقت نفسه هناك سعر فحمات تويوتا كامري من موديل 2018 وحتى 2020 وهو بسعر 237 ريال سعودي.

كذلك هناك فحمات فرامل متوافقة مع موديلات لاند كروزر من موديل 1998 وحتى موديل 2007 بسعر 80 ريال سعودي.

أيضا هناك فحمات لاندكروزر من موديل 2008 وحتى 2021 بسعر 97 ريال سعودي. رقم قطع غيار تويوتا في المملكة العربية السعودية من عبداللطيف جميل 800442211 من أي رقم داخل المملكة العربية السعودية وبعد الرد يمكنك الطلب التحويل على قسم قطع الغيار. قطع غيار كيا سعر فحمات الفرامل الأصلية داخل المملكة العربية السعودية طقم فحمات فرامل خلفية متوافقة مع كيا سبورتاج من موديل 2011 وحتى موديل 2014 بسعر 220 ريال سعودي.

وفي الوقت نفسه هناك طقم فحمات فرامل خلفية لـ كيا أوبتيما من موديل 2016 وحتى موديل 2019 بسعر 253 ريال سعودي.

فرامل كيا أمامية متوافقة مع كادينزا موديل 2020 بسعر 350 ريال سعودي.

رقم خدمة عملاء كيا الجبر في المملكة العربية السعودية للاستفسار عن أسعار قطع الغيار هو 920014200. قطع غيار هوندا أسعار فحمات الفرامل هناك طقم فحمات فرامل أمامية متوافقة مع هوندا أكورد من موديل 2003 حتى موديل 2007 بسعر 290 ريال سعودي.

وفي الوقت نفسه هناك طقم فحمات هوندا سيفيك موديل 2001 حتى 2005 بسعر 278 ريال سعودي.

كذلك هناك فحمات هوندا سيفيك من موديل 2016 حتى 2020 بسعر 215 ريال سعودي.

فحمات هوندا سيفيك من موديل 2009 حتى 2015 أمامية بسعر 253 ريال سعودي.

وفي الوقت نفسه هناك فحمات هوندا أكورد من موديل 2013 حتى 2017 أمامية بسعر 278 ريال سعودي.

أيضا فحمات هوندا أكورد من 2008 حتى 2012 أمامية بسعر 145 ريال سعودي.

رقم هوندا السعودية هو 920002208. ملحوظة: جميع الأسعار المذكورة شاملة الضريبة عمر شويل - جدة اسعار قطع غيار سيارات تويوتا بالسعودية.. فحمات الفرامل - ثقفني

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