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تعد لاندكروزر من السيارات المستعملة التي يتم البحث عنها بكثرة في الرياض، وهنا يمكنك أن تجد حالات جيدة توجد بالقرب منك إذا كنت تقطن الرياض، الحالات القادمة حالات بأقل عدد من الملاحظات وأكثر السيارات ملائمة وبحالات نظيفة وبودي خارجي بحالة ممتازة، وتعتبر علامة تويوتا من أشهر العلامات المُصنعة للسيارات في العالم ولديها شعبية جبارة في المملكة العربية السعودية لاسيما موديلها المميز لاند كروزر الوعر. سيارات لاندكروزر قريبة منك بأسعار منخفضة تفوز في الرياض البداية عند لاند كروزر 2016 في الرياض، 8 سلندر، حالة المحرك نظيفة بدون أي مشكلات.

وفي الوقت نفسه سعر السيارة هو 141 ألف ريال، السيارة بها ملاحظات هي رش في الرفرف الخلفي الأيسر.

السيارة باللون الأبيض وحالة البودي باستثناء الملاحظة التي تم ذكرها جيدة.

شاشة التابلوه تعمل بدون مشاكل وكذلك القير الاتوماتيكي.

حالة صالون السيارة من الداخل بتقييم 10 على 10.

وفي الوقت نفسه حالة السيارة العامة قوية وكذلك حالة الكفرات. سيارات لاندكروزر بممشى قليل وحالة ممتازة.. السيارة رائعة كذلك هناك سيارة لاند كروزر موديل 2020 في الرياض، الممشى هو 67 ألف كيلومتر.

وفي الوقت نفسه مراتب السيارة من الداخل جلد فاخر، السيارة في ضمان عبداللطيف جميل.

سعر السيارة هو 200 ألف ريال والسيارة بدون ملاحظات على البودي أو المحرك أو القير أو المصابيح أو الزجاج.

السيارة من المالك الأول، وتعرضت قبل ذلك إلى صدمة وقام بتغيير الباب الأيسر بأخر جديد من الوكالة.

إضافات السيارة هي شاشات خلفية وتظليل عازل حراري ودبل حماية نانو سراميك على البودي الخارجي. لاند كروزر 2019 جيب في الرياض بسعر جيد مقابل الحالة التالية السيارة من المالك الأول وهي أيضا في الرياض.

وفي الوقت نفسه ممشى السيارة جيد 99 ألف كيلومتر.

سعر السيارة هو 222 ألف ريال سعودي والبيع قريب، قير السيارة اتوماتيكي وحالات الكفرات ممتازة.

السيارة من الداخل تحتوي على مقاعد جلد بالإضافة إلى شاشة عملاقة تتحكم في العديد من الوظائف داخل السيارة.

تحتوي السيارة على ثلاجة وتكييف بمنطقة خلفية للمساعدة في أداء أفضل لتنزيل درجات الحرارة وقت الحاجة لذلك. عمر شويل - جدة سيارات لاندكروزر قريبة منك بأسعار منخفضة تفوز في الرياض - ثقفني

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