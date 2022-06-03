نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 4 سيارات لاند كروزر بأسعار تحبس الأنفاس حالات تفوز بالسعودية في المقال التالي

وقعت لاند كروزر مع المستهلك السعودي أوراق اعتمادها ونجاحها وذلك منذ انطلاقها في عام 1951، ومنذ ذلك الوقت وإلى الحين ولاندكروزر مستمرة في حصد النجاحات ونيل ثقة المتعاملين مع سوق السيارات السعودي، وتقدم السيارة رباعية الدفع إمكانيات جبارة تمكنها من التعامل مع كافة أنواع الطرق والرحلات والمغامرات بكفاءة تامة بدون أي مشكلة بتفوق كبير على معظم منافسيها في الخليج وفي المملكة العربية السعودية. 5 سيارات لاند كروزر بأسعار تحبس الأنفاس حالات تفوز هناك سيارة لاندكروزر موديل 2015 في الرياض، الحالة مستعملة استعمال جيد، نوع القير، قير يدوي.

وفي الوقت نفسه حالة المحرك جيدة وليست عليه أي ملاحظات إطلاقا، بودي السيارة والشاسيه بحالة ممتازة.

سعر السيارة بحوالي 127 ألف ريال سعودي قابل للتفاوض من طرف البائع، السيارة فئة فل كامل.

السيارة من المالك الثاني وهي باللون الأبيض، البودي بدون خدوش ولا صدمات، حالة الكفرات والمرايا الجانبية جيدة ومستعدة للعمل بدون مشكلات. سيارة لاندكروزر في المملكة العربية بحالة ممتازة نظيفة للغاية الحالة الثانية هي سيارة لاند كروزر من موديل 2015 فل كامل 6 سلندر في الرياض، ممشى السيارة 226 ألف كيلومتر قابلين للزيادة.

وفي الوقت نفسه السيارة تحتوي على فتحة سقف ومثبت سرعة وثلاجة ومكييفين ودخول زكي ودركسون تحكم.

السيارة تحتوي على ملاحظات هي رش بعض الأجزاء الخارجية غير الظاهرة وتم تصليحها في الوكالة.

سعر السيارة هو 95 ألف ريال سعودي، بودي السيارة أبيض بحالة جيدة وليست عليه ملاحظات ظاهرة بالعين. سيارات تويوتا land cruiser فئة v8 بسعر قوي قياسا بالحالة في أبها الحالة الثالثة في أبها، بودي السيارة وكالة باللون الأسود الجذاب بدون ملاحظات إطلاقا.

وفي الوقت نفسه حالة السيارة قوية من حيث المحرك والقير وعضلات السيارة، ممشى السيارة 234 ألف كيلومتر.

موديل السيارة 2015، القير اتوماتيكي، حالة صالون السيارة ممتازة ولا تحتاج إلى تعديل. وأقرأ أيضا: الـ5 أنواع الأفضل لكفرات تعيش طويلا لسيارات لاند كروزر حالة مصابيح السيارة الأمامية والخلفية بدون خدش، حالة الكفرات جيدة وكذلك حالة الجنوط.

السيارة لا تحتاج إلى مصروف صيانة وجميع الأجزاء المكانيكية تعمل بكفاءة.

سعر السيارة هو 136 ألف ريال سعودي قابلين للتفاوض. لاند كروزر قوية بحالة تفوز ونظافة قوية من الصالون الخاص بها موديل السيارة المشار إليها 2015، وهي في أبها، سعر السيارة 146 ألف ريال سعودي.

وفي الوقت نفسه ممشى السيارة 154 ألف ريال سعودي، السيارة فئة فل كامل وتحتوي على كاميرا خلفية وجميع كماليات الفئة.

السيارة تحتوي على خاصية التشغيل عن بعد، بالإضافة إلى شاشة عالية الدقة في التابلوه الخاص بها. عمر شويل - جدة 4 سيارات لاند كروزر بأسعار تحبس الأنفاس حالات تفوز بالسعودية - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 4 سيارات لاند كروزر بأسعار تحبس الأنفاس حالات تفوز بالسعودية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.