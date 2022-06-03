“هدية لعشاق القيادة” تعرف علي مواصفات سيارة لادا نيفا واسعارها في السعودية والإمارات

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عمر شويل - جدة مواصفات سيارة لادا نيفا واسعارها في السعودية والإمارات تعتبر الحديث الشاغل لعشاق قيادة السيارات في الشرق الأوسط خاصة المواطنين بالسعودية والإمارات، حيث تم طرحها في السوق المحلي السعودي والإماراتي في نسختها 2022 منذ وقت قريب، كما أنها تحتوي على مواصفات عالمية مميزة تجعلها تتقدم الصدارة على جميع السيارات المطروحة في وقتنا الحالي، كما أنها تمنح مالكيها الراحة والأمان بالإضافة إلى الكثير من الخصائص التي لم يسبق وأن توفرت في أي سيارة من ذلك القبيل، لذلك سنتناول مواصفات سيارة لادا نيفا واسعارها في السعودية والإمارات من خلال هذا المقال عبر موقعنا.

مواصفات سيارة لادا نيفا موديل 2022

يتسائل الكثيرين عن مواصفات سيارة لادا نيفا المطروح في الأسواق المحلية والعالمية حاليا ويتزايد البحث عنها يوميا على مواقع التواصل الاجتماعي، لذلك سعينا علي توفير جميع المواصفات التي تتميز بها السيارة كالتالي :

السيارة متاحة بمحرك تصل قوته ثمانين حصانًا.

تصميم السيارة عصري متكامل.

السعة الخاصة بمحرك السيارة تصل إلى أكثر من لتر ونصف.

أما عن كشافات ومصابيح السيارة فإنها موفرة ذات جودة عالية.

ماركة السيارة هي لادا نيفا موديل ٢٠٢٢

يصل طولها حوالي أربعة مترات ونصف.

تصميمها مثالي خاصة من للخلف، حيث يسمح للسيارة التنقل بشكل انسيابي على مختلف الطرق.

يوجد بها منفذ يو إس بي بالإضافة إلى منفذ اي يو إكس.

تجهيزات تحتوي علي كافة الإمكانيات التي تطلبها السيارة، ولاسيما الترفيهية.

شكلها الداخلي متسع وكراسي مريحة جدا يمكن التحكم فيها بسهولة.

الإطارات تم تصميمها لتناسب الطرق والشوارع القاسية.

كما يتواجد بها شاشة سبعة بوصة توجد في كابينة السيارة.

سعر سيارة لادا نيفا ٢٠٢٢

اما عن سعر السيارة فلا يقارن مع امكانياتها ومواصفاتها الخيالية التي تناسب احتياجات الذوق العصري لقواد السيارات في الشرق الأوسط والعالم، حيث يقدر ب١٦٦ ألف جنيه مصري، كذلك ٢٠ ألف ريال سعودى، ويتوفر بكافة المعارض العربية المتواجدة بدولة الإمارات العربية والمملكة العربية السعودية.

بذلك نكون وصلنا إلى النهاية بعد أن وضحنا كافة التفاصيل عن مواصفات سيارة لادا نيفا واسعارها في السعودية والإمارات لكافة الباحثين ولأحدث المعلومات يمكنكم تصفح موقعنا باستمرار.