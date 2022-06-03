“سيارة المهام الصعبة” مواصفات سيارة جيب جراند شيروكي وسعرها ومميزاتها

تم ظهور سيارة جيب جراند شيروكي وذلك للشركة المصنعة لها وهي شركة جيب وهي من أفضل سيارات الدفع الرباعي، والتي قامت شركة جيب بإنتاجها وذلك لتجمع في تصميمها وشكلها بين الشكل الراقي وإنها علامة تجارية من أجل الطرق الصعبة والمنحدرة، وتقوم شركة جيب بتقديم مجموعة من السيارات الجيدة من نوعية جراند شيروكي وذلك بداية بسيارة جيب لاريدو وهي لها أسعار جيدة نوعا ما حتى سيارة استايل جيب ساميت الراقي، ومن ضمن مواصفات جيب جراند شيروكي المحرك الخاص بها فهو محرك V8 وهو محرك ذو سرعة عالية لمحبي القوة وهو ذو 360 حصان، ويحتوي كذلك على إطارات Kevlar القوية، وقم بالمتابعة لمعرفة المزيد عن سيارة جيب جراند شيروكي.

سعر جيب جراند شيروكي

يبدأ سعر جيب جراند شيروكي لاريدو أي من 32350 دولار أمريكي، وذلك ما يعادل كذلك داخل المملكة السعودية 122000 ريال سعودي.

ويكون بداية سعر سيارة جيب جراند شيروكي لاريدو إكس هو 35350 دولار أمريكي، ويكون داخل المملكة السعودية ما يقارب 133000 ريال سعودي.

وسعر سيارة جيب جراند شيروكي ليميتد بداية من 40155 دولار أمريكي، ويكون في المملكة العربية السعودية يقارب 151000 ريال سعودي.

ويصبح سعر سيارة جيب جراند شيروكي الذكري هو 43830 دولار أمريكي، ويكون داخل المملكة السعودية ما يوازي 164000 ريال سعودي.

وسعر سيارة جيب جراند شيروكي تريل هوك هو 45355 دولار أمريكي، ويكون داخل المملكة السعودية ما يقارب 170000 ريال سعودي.

وسعر سيارة جيب جراند شيروكي ساميت هو 53000 دولار أمريكي، وداخل المملكة السعودية يعادل 199000 ريال سعودي.

ويكون سعر جيب جراند شيروكي تراك هوك هو 90000 دولار أمريكي، وتكون في المملكة العربية السعودية 338000 ريال سعودي.

مميزات جيب جراند شيروكي