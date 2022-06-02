نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اسعار سيارات مستعملة كيا في السعودية تقسيط وكاش مع التخفيضات في المقال التالي

عمر شويل - جدة نستعرض معكم مجموعة من اسعار سيارات مستعملة في السعودية من موديلات كيا تقسيط وكاش مع التخفيض. وسنحرص على أن ننقل من موقع هاتلاقي في السعودية مع نشر المكان والمقدم والتقسيط في حالة التقسيط الخاص بـ السيارات المستعمل.

اسعار سيارات مستعملة كيا في السعودية تقسيط وكاش مع التخفيضات

ننشر لكم مجموعة من اسعار سيارات كيا المعروضة في موقع هاتلاقي للسيارات في السعودية. حيث يوجد سيارة كيا ريو 2013 ممشى 177000 كيلومتر. ريو في جدة مقدم 1000 ريال سعودي. تقسيط 1000 ريال سعودي. والكاش لو اشتريت كاش 9000 ريال سعودي. كذلك توجد سيارة معروضة للبيع كيا سبورتاج 2017 والممشى 73000 كيلومتر في رأس الخفجي. والمقدم في حالة التقسيط 15000 ريال سعودي. والتقسيط 2500 ريال سعودي. والسعر المعروض 420000 ريال سعودي.

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يوجد سيارة كيا سبورتاج 2018 ممشى 7000 كيلومتر في الرياض. مقدم 20000 ريال سعودي. وتقسيط 1000 ريال سعودي. وعند الكاش يكون السعر 40000 ريال سعودي. علاوة على ذلك توجد سيارة كيا سبورتاج 2017 معروضة للبيع الممشى 87000 ريال سعودي. في تبوك. مقدم 3000 ريال سعودي. وتقسيط 1000 ريال سعودي. والسعر الخاص بالكاش 230000 ريال سعودي. وننتقل الآن إلى سيارة أخرى وهي سيارة كيا سيراتو موديل 2016 ممشى 1800 كيلومتر من تبوك. والسعر الكاش 15000 ريال سعودي.

سعر سيارات مستعملة كيا في السعودية مع تخفيضات

يعرض أيضًا يا عزيزي القاريء موقع هاتلاقي في السعودية كيا سيراتو موديل 2016 والممشى الخاص بها 1800 كيلومتر من تبوك. والسعر الكاش الخاص بها 15000 ريال سعودي. علاوة على ذلك توجد سيارة كيا سبورتاج 2016 والممشى الخاص بها 98000 كيلومتر من تبوك والمقدم الخاص بها 2000 ريال سعودي. والتقسيط 1000 ريال سعودي. والسعر الكاش الخاص بها 23000 ريال سعودي. علاوة على ما سبق نجد أن هناك كيا سبورتاج 2017 ممشى 80000 كيلومتر من بريدة. والسعر المعروض عليها 35000 ريال سعودي. علاوة على ما سبق توجد سيارة كيا سبورتاج 2016 من الباحة الممشى 120000 كيلومتر والسعر المعروضة به 30000 ريال سعودي.

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من سيارات مستعملة كيا في السعودية توجد سيارة كيا سيراتو 2016 الممشى 180000 كيلومتر من حفر الباطن. والمقدم الخاص بها 5000 ريال سعودي. والتقسيط الخاص بها 2000 ريال سعودي. والسعر الكاش 28000 ريال سعودي. كذلك توجد سيارة كيا اوبتيما موديل 2012 ممشى 186000 كيلومتر من تبوك. والمقدم سعر 10000 ريال سعودي. والتقسيط 15000 ريال سعودي. والسعر الكاش المعروض 55000 ريال سعودي. كذلك معروض سيارة كيا سيراتو موديل 2017 ممشى 100000 كيلومتر من الخبر والسعر الكاش 250000 ريال سعودي.