“أعلى سيارة بسوق السيارات” مواصفات سيارة تويوتا فورتشنر اليابانية

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سيارة تويوتا فورتشنر واحدة من إصدارات شركة تويوتا والتي تم إصدارها في عام 2021، ويبحث عنها عدد كبير من الأشخاص الذين يريدون شراءها أو لديهم سيارة ويرغبون في بيعها ويريدون معرفة أسعارها الجديدة، وشركة تويوتا واحدة من أكبر شركات السيارات، ويوجد عدد كبير من سيارات تويوتا في أسواق السيارات، وأكبر نسبة من أنواع السيارات الأخرى انتشارا في الأسواق المصرية، بسبب سعرها المعتدل بالنسبة للسيارات الأخرى المنافسة لها في الأسواق، ولما تتميز به السيارة من عدد من المميزات والمواصفات التي يفضلها الكثير من الأشخاص، يرغبون في شرائها، وهو ما تتميز به شركة تويوتا بجميع أنواع السيارات التي تقوم بإصدارها وتواجدها في الأسواق، وهناك فئات كبيرة من الشعب يقومون بشراء سيارات تويوتا، وينتظرون كل ما هو جديد تقوم الشركة بإنتاجه، وهناك أشخاص لا يقومون بشراء أي نوع من السيارات غير سيارات تويوتا، حيث يوجد منها عدد كبير من الأنواع وبأسعار مختلفة فهي الأعلى مبيعاً، تابعوا معنا قراءة ما يلي.
مواصفات سيارة تويوتا فورتشنر
يوجد إصدارين مختلفين من سيارة تويوتا فورتشنر وتكون مواصفات الإصدار الأول:
- هذا الإصدار من السيارات بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر.
- ويكون المحرك بسعة عالية وهي2700 سي سي.
- ويكون المحرك قادر على إنتاج قوة قد تصل إلى 160 حصان، وعزم دوران 245 نيوتن/متر.
- والمحرك مقترن بعلبة تروس أوتوماتيكية الأداء و تتكون من 6 نقلات.
- وتصل سرعة السيارة القصوى لـ 180 كيلومتر في الساعة.
- وبناء على هذه المميزات فان السيارة تنطلق من وضع الاستعداد صفر وتزيد حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة وذلك في غضون 11.8 ثانية.
مواصفات إصدار آخر من تويوتا فورتشنر
مواصفات الإصدار الثاني من سيارات تويوتا فورتشنر:
- يكون هذا الإصدار مزود بمحرك سداسي الأسطوانات و يتميز بسعة 4000 سي سي.
- ويكون هذا المحرك قادر على إنتاج قوة قدرها 235 حصان.
- أقصى سرعة للسيارة تكون 187 كيلو متر في الساعة الواحدة.
- وتكون قوة الدفع من خلال عملية الجر الكلي للعجلات.
- تتسارع السيارة وتبدأ من نقطة الثبات صفر وتبدأ بالتزايد حتى تصل لسرعة 100 كم/ساعة ويتم ذلك خلال فترة زمنية مدتها 9 ثوان.
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