سيارات للتنازل بسبب السفر في السعودية والتقبيل من غير مقابل أو شروط، توفر للتنازل سيارة تويوتا يارس 2020 واي بلس ممشاها 45 ألف كم، الماكينة 4 اسطوانات حجمها 1500 سي سي تولد قوة 105 حصان والجيربوكس أوتوماتيك. تم إضافة تظليل عازل حراري ومواصفات السيارة الأساسية هي حساسات وكاميرا خلفية مدمجة، مقاعد مخمل، مكيف يدوي، جنوط مقاس 14 انش، مثبت سرعة، دخول بالريموت وسنترلوك، منافذ للشحن والطاقة و4 مكبرات للصوت، فراكل ABS وحساس كفرات. السيارة متوفرة للتنازل بداعي السفر بمدينة ابها على بنك الراجحي والتقبيل من غير مقابل، قيمة القسط الشهري 771 ريال ومتبقي سداد 40 قسط إلى جانب دفعة أخيرة 24 ألف ريال.

سيارات للتنازل في السعودية لظروف السفر

توفرت للتقبيل في الرياض سيارة هافال اتش 6 موديل 2022 ممشاها 15 ألف كم، ماكينة تيربو 4 سلندر سعة 2.0 لتر بنظام دفع رباعي تنتج قدرة حصانية تعادل 201 حصان والجيربوكس أوتوماتيك. تتميز مواصفات السيارة بوجود سقف بانوراما، جنوط الومونيوم، مساحات الية مع حساسات المطر + مساحات خلفية، 8 وضعيات للسائق + خاصية الذاكرة للمقاعد، 7 مقاعد جلد فاخر، شاشة لمس 12 إنش تدعم كاربلاي مع 8 سماعات ومضخم صوت، تكييف آلي متعدد المناطق، رادار و بروجكتر، وسائد هوائية أمامية وجانبية، خاصية تشغيل السيارة عن بعد، كاميرا أمامية وخلفية، حساسات أمامية وخلفية، نظام التوقف التلقائي، نظام المساعدة في الصعود والنزول والتحكم في المنعطفات. السيارة متوفرة للتنازل لظروف السفر بدون مقابل عن طريق الراجحي بتمويل بدون فوائد، قيمة القسط + الدفعة الأخيرة 51 ألف ريال، يتم سداد 34 ألف أقساط وبعد عام يتم سداد الدفعة الأخيرة مع إمكانية تقسيطها.

وتوفرت كذلك في الرياض للنازل سيارة هيونداي سنتافي 2021 نص فل ممشاها 19500 كم، ماكينة 6 اسطوانات بنظام دفع رباعي حجمها 2.5 لتر تولد قوة 180 حصان والجيربوكس أوتوماتيك. تتميز مواصفات السيارة بوجود كاميرا خلفية، حساسات مزدوجة أمامية وخلفية، نظام التحذير في المناطق العمياء، نظام تحذير مغادرة المسار، فرامل ABS مع تحكم في الانزلاق، نظام المساعدة في المرتفعات، مصابيح ليد، جنوط مقاس 19 إنش، إطارات فاخرة وفتحة سقف بانوراما، نظام تثبيت سرعة، دخول بالريموت وتشغيل السيارة بالزر، عجلة قيادة ذكية ونظام ملاحة، مكيف متعدد المناطق، بلوتوث، 10 مكبرات الصوت، نظام ترفيه خلفي، مقاعد مخمل، حمايه ضد الحرارة على النوافذ. السيارة متوفرة للتنازل بدون مقابل وسبب التنازل هو السفر، قيمة القسط الشهري 1855 ريال ومتبقي سداد 49 قسط إلى جانب دفعة أخيرة 60 ألف ريال قابلة التقسيط علي سنتين.

سيارات للتنازل تقسيط بدون مقابل

وتوفرت للتنازل في جدة سيارة ام جي 2022 gt فل كامل ممشاها سبعة آلاف كم فقط، الماكينة 4 سلندر حجمها 1.5 لتر بقدرة حصانية تعادل 173 حصان والجيربوكس أوتوماتيك. تتميز مواصفات السيارة بوجود حساسات خلفية، كاميرا 360 درجة، مقاعد جلد رياضية، شاشة ترفيه وفتحة سقف، إضاءات ليد، جنوط 17 انش، مثبت سرعة، مكيف أوتوماتيك، دخول السيارة بالريموت، زر لتشغيل المحرك بدون مفتاح، تحكم ثلاثي من خلال المقود، أبل كار بلاي، أندرويد أوتو، نظام التحذير في المناطق العمياء وغيرها من المواصفات. السيارة متوفرة للتقبيل بدون شروط لغرض السفر والتنازل من خلال شركة تأجير للتمويل، القسط الشهري 1834 ريال ومتبقي سداد 58 قسط على نهاية التمويل.