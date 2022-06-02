نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بـ22 الف ريال سيارات للبيع في السعودية مستعمله بحالات ممتازة في الرياض وجده في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارات للبيع في السعودية مستعمله بحالات ممتازة ، قد يخشى البعض تجربة الأشياء المستعملة لأن كونها مستعملة فمن المتوقع أن تقل كفائتها أو تم بيعها بسبب عيب أو خطأ تصنيع فيها، ولكن هذه الظنون لا تحدث كثيرًا فالمنتجات والأشياء المستعملة أحيانًا تكون خيار مناسب وأفضل للكثير حيث يناسب إمكانياتهم المادية وخاصة في ظل الظروف الحالية، والسيارات المستعملة من أكثر السيارات التي عليها إقبال واسع وكونها مستعملة لا يقلل من إمكانياتها وجودتها في شيء.

سيارات للبيع في السعودية مستعمله بحالات ممتازة

1. سيارة ميني كوبر كانتري مان موديل 2014 للبيع

تعد سيارات الميني من أكثر السيارات المثالية في الكثير من الأشياء ومن أهمها الهيكل الخارجي الجذاب والذي يطلبه الكثير من الفئات الشبابية ومن أبرز مواصفاتها في سوق المستعمل:-

تم إصدار السيارة في عام 2014م ولونها الخارجي أحمر.

تستطيع السيارة حتى مسافة قدرها 156 ألف كيلو متر وتعمل بالبنزين.

يتم التفاضل والتساوم بشأن سعر السيارة من خلال البائع في منطقة الرياض على الرقم المرفق في السوق.

2. سيارة نيسان داتسون 2013 مستعملة

سيارات نيسان من أشهر السيارات سواء في جمهورية اليابان أو في باقي أسواق السيارات ومن أبرز مواصفات سيارة نيسان داتسون ما يلي:-

تم إصدار هذه السيارة في عام 2013م وعدد كيلو المترات التي يمكنها قطعها هي 184 ألف كيلو متر.

سعر السيارة المتوفرة به في سوق المستعمل يبلغ 22 ألف ريال سعودي في منطقة الدامام على رقم 0553253064.

3. سيارة كيا كرنفال 2013 مستعملة

أما سيارات كيا فلا خلاف ولا جدال عليها فهي من أفضل السيارات وأكثرها شهرة ومن أبرز إمكانياتها المتوفرة في سوق السعودية للسيارات المستعملة ما يلي:-

سنة إصدار السيارة هي 2013م وتعمل بوقود البنزين حتى مسافة 195 ألف كيلو متر.

سعر البيع يبلغ 50 ألف ريال سعودي كاش في منطقة الرياض والتواصل يتم على رقم ‏0557772634 .

4. سيارة هيونداي أكسنت 2017 مستعملة

سيارات هيونداي هي من السيارات التي يبحث عنها المشتري فور التفكير في شراء سيارة جديدة ومن أبرز إمكانياتها ما يلي:-