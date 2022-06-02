وحش السيارات الروسية بمواصفات عالمية وصل البلاد..سيارة لادا نيفا 2022 وأسعارها في الأسواق بمواصفات ومميزات عالمية

سيارة لادا نيفا 2022 وأسعارها في الأسواق بمواصفات ومميزات عالمية، سيارة لادا نيفا 2022 من السيارات الرائعة للغاية التي أصدرتها شركة لادا الروسية الراعي الرسمي للإصدار الجديد من السيارات الراقية المتميزة، وتعد من السيارات العملاقة المتاحة في الوقت الحالي على المستوى العالمي والمستوى المحلي، وقد صرحت الشركة عن النسخة الجديدة للسيارة ما تتمتع به من مواصفات ومميزات جديدة بشكل كلي عند المقارنة بالإصدارات السابقة، وقد تم إطلاق سيارة لادا نيفا 2022 بالأسواق السعودية تتميز بأسلوب أوربي راقي، مما جعلها واحدة من أبرز السيارات الفريدة من نوعها بالأسواق مع توفيرها بتصميم خارجي راقي ومميز عن باقي أنواع السيارات الأخرى من حيث المواصفات والمميزات، وسوف نتعرف عليها أكثر بالسطور القادمة.

سيارة لادا نيفا 2022 وأسعارها في الأسواق

سوف نقدم لكم كل ما هو جديد ومختلف عن مواصفات ومميزات سيارة لادا نيفيا 2022 وأسعارها في البلاد

مواصفات ومميزات سيارة لادا نيفا 2022

جاءت سيارة لادا نيفا 2022 بالكثير من المميزات والمواصفات القياسية التي تتصدر منافسة قوية بين الكثير من ماركات السيارات المتنوعة.

بالكثير من المميزات والمواصفات القياسية التي تتصدر منافسة قوية بين الكثير من ماركات السيارات المتنوعة. يتوفر في سيارة لادا نيفا محرك ذو أربعة أسطوانات يتيح لك القوة وهناك أيضًا زوجًا يتميز بالقوة والسرعة.

يمكن أن تتحكم بمحرك سيارة عن طريق ناقل الحركة اليدوي الذي يتميز بأربعة سرعات أوتوماتيكية إلى جانب وجود خمسة سرعات يدوية.

أما بالنسبة للعجلات الموجودة بالسيارة مصنعة من مادة البلاستيك المطاطي المقاوم للتلف والكسر فهة من النوع المتين جداً.

المقصورة الداخلية الخاصة بالسيارة بمساحة شاسعة جداً مع وجود مقاعد تستوعب نحو خمس أشخاص والمقاعد واسعة ومنجدة وتحتوي على أريكة جلدية بجودة عالية.

السيارة يوجد بها مصابيح أمامية تعمل بتقنية الليد التي تعمل بالليل النهار وأثناء الضباب والتشويش وذات سطوع واضح.

يوجد بالسيارة نظام العزل الداخلي للصوت وأي ضوضاء خارجي.

تتسم سيارة لادا نيفيا 2022 بأنها تستخدم أجود أنواع الجلد الخاص بصناعة المقاعد، مما يمنحك شعور دائم بالراحة عند الجلوس.

بأنها تستخدم أجود أنواع الجلد الخاص بصناعة المقاعد، مما يمنحك شعور دائم بالراحة عند الجلوس. كما أن السيارة تحتوي على نظام تدفئة والكثير من الأنظمة وتقنيات ووسائل ترفيه منها البلوتوث.

كما أنها تحتوي على شاشة ترفيهية تعمل بتقنية اللمس.

تضم الكثير من وسائل بالأمن والسلامة التي تضم الوسائد الهوائية وكذلك المكابح المانعة للانغلاق.

السيارة تتميز بالثبات القوي على الأرض بالأخص مع السرعة الزائدة للسيارة.

متوفر بها إضاءة للسطح وهذا من أهم المزايا التي تنفرد بها.

سعر سيارة لادا نيفا بالسعودية