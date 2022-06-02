نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحدث عروض موتري شوب 2022..أرخص عروض تقسيط موتري شوب وعروض الراجحي والوعلان على جيلي 2022 في المقال التالي
أرخص عروض تقسيط موتري شوب وعروض الراجحي والوعلان على جيلي 2022، قد تم الكشف مؤخراً عن أبرز عروض السيارات المقدمة من قبل موتري شوب، كما أنه قد تم الإعلان عن هذه العروض للسيارات الجديدة على الصفحة الرسمية للشركة بموقع تويتر للتواصل الاجتماعي، كما أنه قد تم الكشف عن كافة عروض الراجحي والوعلان على جيلي 2022، ومعرفة كافة أنواع السيارات المتاحة بأنظمة تقسيط متنوعة، ونحن اليوم من خلال مقالنا هذا سوف نتعرف على أهم أنواع السيارات التي تضم هذه العروض بأفضل الأسعار وخصومات هائلة أيضاً، كما أننا سوف نوضح لكم الطريقة الصحيحة المتبعة من أجل التواصل مع الشركة.
أرخص عروض تقسيط موتري شوب وعروض الراجحي
أطلقت موتري شوب عروض جديدة على أنواع سيارات جيلي 2022 وسيارة هافال 2022، سيارة شانجان 2022، وسيارة رينو 2022 بالمملكة العربية السعودية بداية من 7 أبريل 2022، وسوف تنتهي بتاريخ 30 أبريل، ومن بين السيارات المضافة للعرض سيارة جيلي بين راي 2022 ستاندر، وسيارة هافال جوليان 2022 بريميوم، وسيارة شانجان سي اس 75 بلس 2022، وسيارة شانجان سي اس 95 2022 بلاتنيوم، ورينوكوليوس 2022 فل كامل، ورينوكوليوس 2022 فل كامل، ومن خلال النقر على زر اظهر الرقم تتمكن من التواصل مباشرة مع الشركة والاستفادة الكاملة بالعروض المقدمة على أنواع السيارات الحديثة في المملكة العربية السعودية.
السيارات الموجودة في العرض من موتري شوب 2022
- هناك العديد من العروض التي يقدمها موتري شوب ومن أهم هذه العروض هي:-
- متاح بالعرض سيارة جيلي بين راي 2022 ستاندرد بسعر يبلغ 52,900 ريال سعودي بدلاً من 54,900 ريال سعودي
- متوفر سيارة هافال جوليات 2022 بريميوم بسعر يبلغ حوالي 71,500 ريال سعودي بدل من 73,500 ريال سعودي.
- احصل الآن على سيارة شانجان سي اس 75 بلس 2022 سمارت بسعر 82,500 ريال سعودي بدل من 84,500 ريال سعودي.
- يوجد سيارة شانجان سي اس 95 موديل 2022 بلاتنيوم بسعر يبلغ نحو 99.750 ريال سعودي بدل من 101,750 ريال سعودي.
- تمتع بالحصول على سيارة رينو كوليوس موديل 2022 فل كامل بسعر يبلغ 104,500 ريال سعودي بدل من 106,500 ريال سعودي.
- بإمكانك الآن الحصول على سيارة رينو كوليوس 2022 فل كامل بسعر يبلغ حوالي 104,500 ريال سعودي بدل من 106,500 ريال سعودي.
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