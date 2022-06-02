“على الأصل دور” مواصفات سيارة تويوتا كورولا وسعرها ومميزاتها 2022

يقوم بعض محبي شركة تويوتا بالبحث على محركات التواصل عن الإصدارات الحديثة لسيارات تويوتا كورولا الجديدة 2022 وما تمتاز به وسعرها، وتعد شركة تويوتا شركة يابانية في الأصل وقد قامت بإصدار أحدث وأفخم نسخة من السيارات وهى سيارة كورولا، والتي قامت بعرضها خلال عام 2021 وكان ذلك في دول الخليج العربي وبالأخص داخل المملكة العربية السعودية، ويتم الإقبال على هذا النوع الجديد من سيارات تويوتا لما تمتاز به من مزايا وأمور عديدة تعمل على جذب الكثير لها، فهى تمتاز بشكل أنيق وانسيابي ويميزها أيضا مانع التصادم من الأمام إلى الخلف، وتحتوي السيارة كذلك على كشافات ضبابية ومن الأمام تحتوي على شبكة، كما تمتاز من الأمام أن بها كشافين متكونين من الهالوجين الأبيض النهاري، وتمتاز من الخلف بأضواء للضباب وكذلك إضاءات LED، ولمعرفة المزيد عن تويوتا كورولا تابع معنا.

أسعار سيارة تويوتا كورولا الجديدة 2022

حيث تنقسم هذه السيارة إلى فئات مختلفة فيكون السعر متغير حسب الفئة وهم:

الفئة 1500 سي سي تكون بسعر 75555 ريال سعودي.

والفئة 1500 سي سي XLI EXECUTIVE تكون بسعر 79235 ريال سعودي.

فئة 1500 سي سي EXECUTIVE MRk وتبدأ بسعر 85215 ريال سعودي.

وتكون فئة 1500 سي سي GLI MR تساوي تقريبا 91195 ريال سعودي.

وتكون الفئة 1800 سي سي XLI EXECUTIVE HEV تبدأ بسعر 100740 ريال سعودي.

وتكون فئة 2000 سي سي XLI تبدأ بسعر 79810 ريال سعودي.

مواصفات سيارة تويوتا كورولا 2022