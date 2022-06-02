“وسع للياباني” مواصفات سيارة تويوتا سيكويا واسعارها في الاسواق

إن شركة تويوتا اليابانية قد قامت بإزاحة الستار عن السيارة العائلية الخاصة بها وهي سيارة سيكويا موديل 2022، لكي تطرحها في الأسواق بشكل لاحق، كما أن تلك السيارة معروف عنها انها تتسم باتساع مقصورتها الداخلي، هذا بجانب التجهيزات القوية الموجودة بها، هذا بالإضافة إلى أن سيارة تويوتا سيكويا موديل 2022 تتسم بمحرك V8 وهو سعته 5.7 لتر، وهو يقوم بإنتاج قوة 381 حصان، بالإضافة إلى عزم دوران 490 نيوتن، كذلك به متر وهو يتصل بناقل حركة أوتوماتيكي به 6 سرعات، وتتميز تلك السيارة كذلك بنظام الدفع الخلفي، كذلك يوجد بها نظام الدفع الرباعي.

سيارة سيكويا موديل 2022

إن هذه السيارة تشتمل على مواصفات عدة من بينها كل ما يلي:

تم تجهيزها بحزمة من مواصفات وكذلك سمات الأمان القياسية من بينها كاميرا الرؤية الخلفية، هذا بجانب حساسات ركن خلفية وأيضاً أمامية.

تحذير الاصطدام الأمامي.

كما أن بها الكبح التلقائي بحالات الطوارئ.

هذا بجانب أن بها كشف المشاة.

كذلك بها مراقبة النقطة العمياء.

هذا بجانب أن بها مصابيح أمامية أوتوماتيكية الشعاع بها عالي.

كما أن بها نظام تثبيت سرعة تكيفي.

هذا بجانب أن تلك السيارة قد جاءت بمواصفات هيكلية وصلت للطول 5.209 ملم ، وكذلك بلغت حتى 1.955 ملم للارتفاع، كما أن العرض 2.029 ملم، بالإضافة إلى أن نظام قاعدة العجلات يصل لما يقرب من حوالي 3098 ملم، ويبلغ كذلك وزن السيارة لما يقرب من حوالي 3311 كيلو جرام، ويصل قياس العجلات بما يقرب من حوالي 20 بوصة.

سعر سيارة سيكويا

سيارة سيكويا موديل 2022 قد نالت على مصابيح LED وذلك مع تشغيل تلقائي، هذا بجانب أن هذه السيارة تشتمل على شاشة تاتش وهي مقاسها 7 بوصة، وكذلك مدعومة بالهاتف الذكي من خلال Android Auto و Apple CarPlay، وأيضاً نظام ملاحة، هذا بجانب ستيريو وذلك مع اثنا عشر أو أربعة عشر مكبر صوت، وكذلك 3 منافذ USB، هذا بالإضافة إلى بلوتوث، كما أن أسعار السيارة كما يلي: