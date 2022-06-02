نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تويوتا هايلاندر 2023 Highlander كفاءة في استهلاك الوقود ومواصفات أمان عالية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تويوتا هايلاندر 2023 Highlander ، عند الرغبة في شراء سيارة يكون هناك بعض النقاط الهامة التى يرغب، الشخص في الحصول عليها، أهمها كفاءة السيارة في استهلاك الوقود، وأنظمة الأمان التى تمتلكها للتمتع بقيادة آمنة، وسهولة بيعها دون أن تفقد قيمتها، عند الرغبة في استبدالها بسيارة آخري، بجانب السعر الذي يتناسب مع مواصفات المركبة، ذلك ما تحرص شركة تويوتا العالمية، على تقديمه في طرازات السيارات المختلفة ومنها هايلاندر 2023 التى تملك مواصفات مبهرة لعشاق تلك الفئة، إليكم التفاصيل في التقرير التالى.

تويوتا هايلاندر 2023 Highlander

تمتلك هايلاندر مواصفات آمان عالية حيث حصلت على 5 نجوم من معهد السلامة بالنسبة لاختبارات التصادم من الأمام والخلف، وبالنسبة للمصابيح الأمامية ممتازة ذو تقيم عالى لوضوح الرؤية، تشتمل على العديد من آنظمة السلامة من كاميرا خلفية، وتحذير عند اقتراب جسم من السيارة لتجنب الاصطدام، يتوفر مكافح للطواريء، ونقطة لكشف المشاة على جانبي الطريق ليتنبه القائد لوجودهم، يتوفر أيضا نظام لتثبيت السرعة، وتنبيه عند الانحراف عن المسار الصحيح.

المساحات الأمامية تدعم مستشعر للمطر، تملك حساسات للركن لمساعدة السائق سواء من الأمام أو الخلف، والعديد من الأنظمة الأخري التى تجعل قيادة تويوتا هايلاندر ممتعة وآمنة في أصعب الظروف.

تويوتا هايلاندر 2023 قوة المحرك

تأتي السيارة بأكثر من محرك حسب الطراز ورغبة العميل، ومنها محرك سداسي الاسطوانات من النوع التوربيني، 2400 سي سي تبلغ قوته إلى 265 حصان، المحرك الأخر من النوع الهجين، 4v تصل قوته إلى 243 حصان، يدعم المحرك الأول والثاني ناقل حركة 8 سرعات، قد لا يكون المحركات الأقوي في فئة الدفع الرباعي ولكن قوة التسارع جيدة تبلغ ال 100 كيلو خلال 6،8 ثواني.

كفاءة محرك Toyota Highlander 2023

كفاءة toyot highlander في استهلاك الوقود جيدة، سواء على الطريق السريع أو داخل المدينة، بمعدل غالون لكل 57 كيلو في المدينة تقريباً، و 60 كيلو بالخارج، بالنسبة للمحرك الهجين، أما المحرك الأخر للمدينة 39 كيلو، والخارج 46 كيلو للغالون.

سعر هايلاندر 2023

سعر السيارة بالدولار يبدأ من 38،000 لنسخة الأساسية، ويتروح مابين ال 42 ألف وال 47 ألف دولار للفئات الأخري ويزيد حسب الكماليات المتوفرة في السيارة، وبالنسبة للسعر في الدول العربية، حسب سعر الدولار هناك.