نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هيونداي كريتا 2023 الجديدة بالصور هيا بنا نتعرف علي التفاصيل والأسعار في المقال التالي

عمر شويل - جدة هيونداي كريتا 2023 الجديدة هي واحدة من أقوي السيارات الكوري من النوع الكروس أوفر الاعتمادية والتي بها العديد من المواصفات التكنولوجية ومستويات الرفاهية العالية. وقد أعلنت الكورية “شركة هيونداي” عن الجديدة كريتا موديل 2023 بعدد (2) محرك لكل منهم مواصفته الخاصة به. فتعتبر سيارة هيونداي كريتا هي أحدي السيارات المنافسة لليابانية تويوتا فورتشنر 2023, حيث تطرح سياراتها بأسعار منافسة جدا بالنسبة لفورتشنر اليابانية. وتعد شركة هيونداي هي واحدة من أقوي الشركات الكورية المنافسة في مجال سوق السيارات والتي قد أعلنت في وقت لاحق عن بعض سياراتها مثل سيارة هيونداي سوناتا الجديدة الرائعة موديل 2023, وفيما يلي سيتم التطرق لواحدة أخري من منتجات شركة هيونداي وهي سيارة هيونداي كريتا الجديدة موديل 2023 خلال السطور القليلة القادمة في هذا المقال.

هيونداي كريتا 2023 الجديدة

أوضحت شركة هيونداي بعد المواصفات المجودة في سياراتها من ماركة هيونداي كريتا الجديدة موديل 2023 بمقدمة هي الأجمل والأقوى والتي تجذب أنتباه عشاق السيارات من حيث المصابيح الأمامية الليد ومصابيح الضباب وشكلهما الانسيابي المتجانس مع بعضهما بالإضافة إلي الواجهة الجميلة جداً الخاطفة للأنظار.

كما أن شركة Hundai قد قدمت سيارتها CRETA 2023 وسط العديد من المميزات ومستويات الرفاهية والتكنولوجية العالية, حيث قدمت السيارة بفتحة سقف (ROOF RACK) وأيضاً تم عرض السيارة بأزرار التحكم بعجلة القيادة وكذلك التحكم كهربياً في المرآيات الجانبية مع وجود شاشة عرض كبيرة 7 بوصة تدعم خاصية اللمس, بالإضافة ألي شاشة رقمية كبيرة للعدادات تصل إلي حوالي 12.5 بوصة. مع فتحات مكيف هواء متناسبة تضمن توزيع الهواء البارد في كافة أنحاء السيارة من الداخل. ونظم مكبرات صوت في كافة أنحاء السيارة.

كما أن هيونداي قدمت سيارتها كريتا بثلاثة أنواع من المحركات كل له خصائصه وامتيازاته, فالمحرك الأول سعة 1,5 لتر ورباعي الأسطوانات وبقوة 113 حصان يعمل بالبنزين ويمكن الوصول من 0 حتي 100 كم . أما المحرك الثاني فهو يمتلك سعة 1,5 لتر رباعي الأسطوانات من النوع تربو يعمل بالديزل وبقوة 113 حصان أيضاً. أما الأخير فيكون 1,4 محرك تربو بقوة 138 حصان.

وأما عن وسائل الأمان فبالسيارة العديد من وسائل الآمان فتحتوي الفئة الأعلى فيها علي عدد (6) وسادة هوائية وأنظمة المساعدة بالتعرف علي الحارات المرورية المختلفة أثناء التنقل بينها, أنظمة الفرامل المتعددة (EBD) لتوزيع الفرامل إلكترونياً ونظام مانع الانزلاق (ABS), كما يوجد بها أيضاً حساسات الركن الخلفية بالإضافة إلي كاميرا خلقية تزيد من زاوية الرؤية.

أما عن أسعار السيارة فتم الإعلان من قبل بعض المعارض عن أن السعر مخطط (السعر غير دقيق) أن يبدأ من 85 ألف ريال سعودي مروراً بالفئات المختلفة وصولا لأعلي فئة 106 ألف ريال سعودي. وعلي جميع السادة العملاء مراجعة المعارض حيث تتفاوت الأسعار بين المعرض والأخر.