لعشاق الخروج للبر.. مواصفات وسعر تويوتا هايلاندر 2022 في السعودية قاهرة الصحراء

هناك بحث دائم عن مواصفات وسعر تويوتا هايلاندر 2022 في السعودية، وذلك بعد أن لاحظنا وجود تهافت بالبحث عن هذه السيارة فور إصدارها، وذلك يرجع إلى أنها تختلف عن غيرها من السيارات بكل تأكيد، وبناء على ذلك سنقوم بعرض أغلب التفاصيل عنها داخل هذا المقال.

مواصفات وسعر تويوتا هايلاندر 2022 في السعودية

إليكم أبرز التفاصيل المعلنة عن مواصفات وسعر الإصدار الجديد من هذه السيارة داخل السوق السعودي، وهذا ما سنعرضه بالشكل الآتي:

مواصفات السيارة Toyota Highlander 2022

لدى هذه السيارة محرك V6، حيث تصل قوته إلى حوالي 295 حصانًا، وعزمه يقدر بحوالي 356 نيوتن/متر.

ويتوفر بسيارة تويوتا هايلاندر 2022 مصابيح أمامية مميزة من فئة LED، وذلك بالإضافة إلى توافر أكثر من كشاف خاص بالضباب داخلها.

ولدى هذه السيارة مقاعد مريحة تتسع لحوالي 8 ركاب، مع تواجد نظام معلومات وترفيه مميز بداخلها، حيث يوجد بها نظام صوتي GBL.

ويتوفر بهذه السيارة أكثر من لون مميز ورائع، مثل: الأبيض، والأحمر المعدني، والأزرق النيلي، والبني.

كما نجد أن الإطارات الخاصة بها يصل مقاسها إلى حوالي 20 بوصة.

سعر Toyota Highlander 2022

يقدر سعر سيارة تويوتا هايلاندر فئة LE HEV داخل السعودية بحوالي 145.360 ريال سعودي.

بينما على الجانب الآخر نجد أن سعر سيارة تويوتا هايلاندر فئة GLE HEV 4*4 وصل داخل السعودية إلى حوالي 158 ألف ريال سعودي.

كما بلغ سعر سيارة تويوتا هايلاندر فئة LTD HEV حوالي 190.900 ريال سعودي.

هل يتواجد بسيارة تويوتا هايلاندر نظام أمن وسلامة؟

نعم يتوفر بها، حيث نجدها مزودة على أحسن مستوى من تجهيزات الأمن والسلامة. وإليكم أبرز التفاصيل عن ذلك بهذه الصورة الآتية:

يتوفر بهذه السيارة نظام تنبيه حركة المرور الخلفية.

بالإضافة إلى ذلك نظام التنبيه في حال الخروج من المسار الصحيح.

نظام التنبيه في حال الخروج من المسار الصحيح. أيضا نظام التنبيه في حال زيادة السرعة.

نظام التنبيه في حال زيادة السرعة. كما يتواجد بها حوالي 6 وسائد هوائية.

علاوة على ذلك وجود كاميرا بها خاصية الرؤية المحيطة.

فيديو السيارة Toyota Highlander 2022

وبالتالي نكون قد أوضحنا لكم أبرز التفاصيل الخاصة بأهم مواصفات وسعر تويوتا هايلاندر 2022 في السعودية، ومن الملاحظ أن هذه السيارة ستكون الأعلى تداولًا داخل السوق السعودي للسيارات، والسبب في ذلك هو تمتعها بالكثير من الإمكانيات المتطورة.