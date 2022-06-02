الوحش الياباني ووصل.. تويوتا بيلتا فخامة واناقه السيارات الحديثة في الاسواق بمواصفاتها الجبارة

نقدم لكم كل المواصفات والمعلومات التي تخص سيارة تويوتا بيلتا 2022 والتي تميزت بقدرتها الفائقة على السير خلال الطرق الغير ممهدة والأراضي الوعرة، وتم تقديم شركة تويوتا اليابانية لسيارة تويوتا بيلتا الجديدة والتي تم تقديمها لكافة الأسواق في الداخل والخارج بأسعار مناسبة وإمكانيات متطورة والكثير من وسائل الترفيه والأمان والتي يجب أن تكون متوفرة في كل سيارة وخاصية في فترتنا الحالية وهي فترة التطور التكنولوجي.

مواصفات سيارة تويوتا بيلتا 2022 ومميزاتها

عدد أحصنة الموتور تبلغ حوالي 105 حصان بينما حجم المحرك وسعته يبلغ 1500 سي سي.

الفتيس المرتبط بالموتور حركي يعمل أوتوماتيكيًا ويتكون من أربع نقلات بينما فئتها العليا ناقل الحركة يدويًا مكون من خمس سرعات.

صندوق السيارة الخلفي سعته تبلغ 495 لتر وسعة خزان البنزين تبلغ 42 لتر ومقاس جنوط عجلات السيارة 16 بوصة.

تعمل السيارة بخاصية الجر الأمامي ويمكنها قطع مسافة من الصفر حتى 100 كيلو متر في مدة زمنية قدرها 13 ثانية.

تحتوي السيارة على خاصية منع السرقة ومزودة بالعديد من الوسائد الهوائية في الأمام وعلى جانبي السيارة كما أنها مزودة بحساسات ركن خلفية.

كاميرا محيطية تعمل بزاوية 360 درجة مئوية وتحتوي على مثبت للسرعة والتكييف من النوع ديجيتال الأوتوماتيكي.

حجم شاشة السيارة 7 بوصة و تعمل على دعم خاصية الأندرويد أوتو والأبل كار بلاي الخاصة بالـ IOS.

مقاعد السيارة مصنوعة من الجلد الفاخر وتحتوي السيارة على مقاعد يمكنها استيعاب حتى خمسة أفراد بالغين.

طول السيارة يبلغ نحو أربعة أمتار و490 مللي متر بينما عرضها وصل إلى متر واحد و730 مللي متر.

ارتفاع السيارة عن الأرض يبلغ متر و475 مللي متر بينما طول قاعد عجلاتها حوالي مترين و650 مللي متر.

سعر تويوتا بيلتا موديل 2022 في السعودية

في سوق المملكة العربية السعودية للسيارات سعر السيارة الواحدة يختلف من مكان إلى آخر وبحسب الفئة أيضًا وتجهيزاتها و إمكانياتها و أسعار السيارة بالنسبة لفئاتها المختلفة هي كالآتي:-