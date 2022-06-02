الرايقه الفخمة.. كيا سبورتاج 2023 الشكل الجديد Kia Sportage بمواصفاتها واسعارها الخرافية في السعودية

كيا سبورتاج 2023 الشكل الجديد Kia Sportage كشفت شركة كيا اليابانية والرائدة في صناعة السيارات عن سيارتها الجديدة سيارة كيا سبورتاج 2023 والتي سيتم إصدارها وعرضها بشكل نهائي في بدايات عام 2023م المقبل مع موجة السيارات الجديدة المنتظر طرحها، فكما نعرف أن كيا يمكنها منافسة أكبر شركات السيارات العالمية باعتبارها واحدة منهم ويلجأ الكثير من المشترين إلى سيارات كيا لأنها تتمتع بإمكانيات واسعة والكثير من وسائل الترفيه التي يحتاج إليها أي شخص في سيارته.

إمكانيات سيارة كيا سبورتاج 2023

من أبرز الإمكانيات والمميزات التي تتميز بها سيارة كيا سبورتاج المقدمة لعام 2023م هي كالآتي:-

تميزت سيارة كيا سبورتاج الجديدة بأن هيكلها الخارجي متطوّر حتى وإن كانت تشبه الكثير من السيارات الكبيرة إلا أن لها مذاق خاص ومنفرد بألوانها المتوفرة بها.

قوة شحن السيارة تبلغ حوالي 16.8 كيلو واط للسعة الواحدة وبطاريتها كبيرة وعالية الجودة كما أنها تسمح بالسير حتى 32 ميل بدون توقف.

تحتوي سيارة كيا سبورتاج على شاشة لعرض الوسائط المعلوماتية سهلة التحكم فيها والتي تعمل باللمس ويمكنك طيها بحيث تناسب طريقة جلوسك في السيارة.

مقاعد السيارة مصنوعة من الجلد الفاخر الذي يعطي الشخص راحة غير مسبوقة في الجلوس كما أن المقصورة الداخلية فسيحة والمقاعد يمكن طيّها والتحكم فيها كهربيًا.

تدعم السيارة أنظمة الهواتف الذكية Apple Play Car و Android Auto الخاصة بالهواتف الذكية الحديثة.

أما بالنسبة لموتور السيارة فهي مزودة بموتور سعته تبلغ 1600 سي سي (1.6 لتر) وعدد أحصنة الموتور هي 180 حصان.

الموتور مزود بناقل حركة أوتوماتيكي ويتكون من عدة سرعات مختلفة كما أنه تم تصنيف السيارة بأنها إحدى سيارات الكروس أوفر.

فئات سيارة كيا سبورتاج موديل 2023

تم تقديم أكثر من فئة من السيارة وكل فئة تختلف عن الأخرى في بعض المميزات وكذلك في السعر والفرق بين فئاتها يأتي كالآتي:-

الفئة الأولى من السيارة هي فئة كيا سبورتاج هايبرد وهي تتميز بكل الإمكانيات التي قمنا بتوضيحها في السطور السابقة.

فئة X PRO تفوقت على كيا سبورتاج الهايبرد في بعض الإمكانيات وتعمل بخاصية الدفع الرباعي ويمكنها التحرك مع أربع وضعيات.يادة.

أسعار كيا سبورتاج موديل 2023 في سوق السعودية

مما هو معروف أن أي سيارة تختلف أسعارها من فئة إلى أخرى وأسعار السيارة في الفئة الأولى تبدأ من 97 ألف ريال سعودي بينما الفئة الثانية أسعارها تبدأ من 120 ألف ريال سعودي.