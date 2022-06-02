نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اشتعال الأوفر برايس على الضيف الياباني تويوتا بيلتا.. اعرف وصل كم في المقال التالي

عمر شويل - جدة ارتفع أوفر برايس تويوتا بيلتا 2022، التي تعتبر أجدد وافد ياباني وصل إلى السوق المصري لينضم إلى بقية طرازاتها في مصر. علمًا أن السيارة تنتمي إلى شريحة الطرازات السيدان التي تعمل على لفت أنظار المستهلكين.

أوفر برايس تويوتا بيلتا 2022 في مصر

وبعد رصد أوفر برايس تويوتا بيلتا موديل 2022 في سوق السيارات المصري اتضح أن قيمته ارتفعت بصورة ملحوظة لدى تجار السيارات.

وبالإشارة إلى الأوفر برايس، نفهم أنه عبارة عن مصطلح تم إطلاقه في سوق السيارات المصري ويعني، فرض زيادة رسمية على سعر السيارة الرسمي المعلن من جانب الوكيل صاحب العلامة.

وفي سياق متصل، وصل أوفر برايس تويوتا بيلتا موديل 2022 إلى 100 ألف جنيه، وضلك على الفئة الثانية التي تم تجهيزها بمواصفات عديدة للغاية مقارنةً بشقيقاتها من الطرازات الأخرى.

مواصفات تويوتا بيلتا 2022

تأتي السيارة تويوتا بيلتا إلى السوق المصري عبر باقة من التجهيزات والمواصفات المميزة التي تؤهلها لخوض منافسة كبيرة مع بقية الطرازات السيدان.

علمًا أن سيارة تويوتا بيلتا احتوت على باقة من التجهيزات ومن ضمنها ما يلي:

احتوت تويوتا بيلتا على أنظمة أمان عديدة لتوفر الحماية المطلوبة للعميل.

إلى جانب توفر تويوتا بيلتا مع خصائص ترفيه مميزة.

علاوةً على وجود تويوتا بيلتا مع مجموعة رائعة من التجهيزات الخاجية.

أداء تويوتا بيلتا

وتستعرض النقاط التالية أهم التفاصيل المتوفرة في سيارة تويوتا بيلتا من ناحية الأداء موديل 2022، حيث تأتي على النحو التالي:

احتوت سيارة تويوتا بيلتا على محرك مناسب لفئتها وحجمها السيدان.

هذا وبلغت سعة الموتور في سيارة تويوتا بيلتا 2022 حوالي 1500 سي سي.

علمًا أن موتور تويوتا بيلتا يولد قوة 103 أحصنة.

ووصل عزم الدوران الأقصى في سيارة تويوتا بيلتا إلى 138 نيوتن/ متر.

عيوب تويوتا بيلتا

من أبرز عيوب تويوتا بيلتا في السوق المصري ما يلي: