نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزيادات في أسعار السيارات البيجو بأنواعها في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسعار سيارات بيجو في مصر، نتيجة لعدم استقرار سعر الجنيه المصري أمام الدولار زادت أسعار السيارات منذ شهر مارس من العام 2022 وحتى الآن، فقد أعلنت بعض الشركات العالمية للسيارات عن ارتفاع في أسعار سياراتها ومنها شركة بيجو الفرنسية، وإليكم قائمة الأسعار الجديدة لأهم فئاتها في السوق المصرية.

أسعار سيارات بيجو في مصر

تم الإعلان من خلال الوكيل المحلي لشركة بيجو العالمية عن الأسعار الجديدة للسيارات من هذه الماركة، فهناك بعد الفئات التي ارتفع سعرها لما يقارب 95 ألف جنيه، واليكم قائمة ببعض الموديلات التابعة لشركة بيجو والمطلوبة في السوق المصرية، وهي كالتالي:

السيارة بيجو موديل 301

شهدت هذه السيارة زيادة قيمتها 18000 جنيه تقريبا، فقد أصبح سعرها كالتالي:

سعر الفئة الأولى منها 285000 جنيه مصري.

الفئة الثانية سعرها 315000 ألف جنيه.

السيارة بيجو موديل 508

السيارة بيجو 508 من السيارات التي تعرضت للزيادة في الأسعار وجاء متوسط أسعارها كالتالي:

وصل سعر الفئة الأولى منها لنحو 580000 ألف جنيه.

الفئة الثانية 644000 ألف جنيه.

الفئة الثالثة بمبلغ 700000 جنيه.

الفئة الرابعة بقيمتها 706000 ألف جنيه.

وصلت قيمة الفئة الخامسة لنحو 795000 ألف جنيه.

والفئة السادسة جاءت بقيمة 800000 ألف جنيه.

السيارة بيجو موديل 2008

جاءت الفئة الأولى منها بسعر 433000 جنيه.

الفئة الثانية قيمتها 468000 ألف جنيه.

جاءت الفئة الثالثة بقيمة 510000 جنيه.

السيارة بيجو موديل 3008 فجاءت أسعار فئاتها كالآتي:

سعر الفئة الأولى هو 610000 ألف جنيه.

جاءت الفئة الثانية بسعر660000 ألف جنيه.

الفئة الثالثة منها بقيمة 735000 ألف جنيه.

الفئة الرابعة جاءت بقيمة 740000 جنيه.

السيارة بيجو 5008

جاءت أسعار الإصدارات المختلفة من هذه السيارة كالتالي:

الفئة الأولى منها 665000 جنيه.

الفئة الثانية وصلت لقيمة 715000 جنيه مصري.

الفئة الثالثة جاءت بقيمة 790000 جنيه في السوق المصرية.

الفئة الرابعة وصل سعرها لنحو 800000 جنيه.

كان ذلك ملخص لأسعار سيارات بيجو في مصر وننوه بأنها أسعار متغيرة، وقد تتعرض للزيادة أو النقصان في أي وقت تبعاً لتذبذب الجنيه أما العملات العالمية.