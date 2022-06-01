نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارة مستعملة بدون مقدم بقسط 1,112 ريال وضمان حتى 3 سنوات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تتوفر عروض تمويلية للسيارات الجديدة والمستعملة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، والتي توفر أفضل العروض والخدمات لجميع المواطنين والمقيمين داخل المملكة بأقل قسط شهري وأيضاً مزايا أخرى تهم الفرد، والتمويل موثق وأمان لك ويصدر من الكثير من الشركات السعودية وأيضاً البنوك داخل المملكة، والذي يهدف إلى تقديم أفضل الخدمات لجميع المواطنين والمقيمين على المملكة، ويمكن للجميع تقديم طلب الحصول على تمويل السيارة بإجراءات ميسرة وسريعة، وفي أقل وقت سوف تمتلك سيارة أحلامك بدون دفعة أولى وبدون الحاجة إلى تحويل الراتب أو ضامن لك.

سيارات مستعملة بالتقسيط

التمويل التأجيري للسيارات بالتقسيط المريح، هناك عروض تمويلية مميزة للكثير من السيارات المستعملة للعديد من الموديلات المتنوعة، سيارات بدون مقدم لمحدودي الدخل، والتي تهم الفرد وبها جميع الكماليات التي يحتاج إليها وأيضا بسعر مناسب وتكون سيارة جيدة ومناسبة، وبها كافة وسائل الأمان للمستفيد ولجميع أفراد العائلة، فإذا كنت تحتاج إلى سيارة تساعدك في التنقل السريع بدون تعب أو مجهود، يمكنك أن تحصل على سيارة مستعملة بالتقسيط من خلال التأجير التمويلي للسيارات بدون مقدم ولا تحتاج إلى كفيل، كما أنها متوفر معها ضمان 3 سنوات.

سيارة مستعملة موديل 2021

إليك أفضل السيارات المستعملة موديل 2021 تويوتا يارس بقسط شهري 1,112 ريال سعودي وفترة سداد تستمر حتى 60 شهرا، ومن مواصفات السيارة أن لونها بني، أوتوماتيك، سيدان، مستعملة ولها ضمان حتى ثلاث سنوات، ومتواجدة في الدمام، وعدد سيرها هو 9,999 كيلومتر، سيارات للعاطلين عن العمل بدون فوائد، وكما ذكرنا فهي موديل 2021 والدفعة الأخيرة للتملك 15,698 ريال سعودي أي بنسبة 30%، وإجمالي سعر السيارة هو 82,42 ريال سعودي، ويمكنك طلب التقسيط من خلال الموقع الإلكتروني لشركة عبد اللطيف جميل للسيارات المستعملة.

شروط تمويل السيارات

هناك بعض الشروط المعلن عنها والإجراءات البسيطة حتى تحصل على سيارة مستعملة من خلال شركة عبد اللطيف جميل لجميع المواطنين والمقيمين داخلها، و هي أن يكون الراتب لا يقل عن 3000 ريال وأن يكون لدى العميل حساب بنكي، ويتم تعريف الراتب لأخر ثلاثة أشهر، وأن يكون المتقدم موظف بالقطاع الحكومي أو القطاع الخاص، ويقوم الفرد الذي يقدم على طلب تمويل سيارة مستعملة بالتقسيط بتعبئة نموذج طلب السيارة، مع تقديم صورة من الهوية الوطنية وتكون طبق الأصل، وصورة من الإقامة للمقيمين، وصورة سارية لرخصة القيادة وتكون باسم المستفيد، وكل هذا يتم تقديمه مع الأوراق والمستندات المطلوبة حتى تحصل على سيارتك في الحال بدون صعوبة ولا تعقيدات، وهناك رقم للعملاء الجدد لشركة عبد اللطيف جميل لخدمة العملاء وهو 8002442211 على مدار الأسبوع.