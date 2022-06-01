نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات مستعمله بـ6000 ريال سعودى للبيع في السعودية كيا موهافي وتويوتا كامري في المقال التالي

نقدم لكم فئة من أقوى سيارات مستعمله للبيع في السعودية، حيث سنقدم لكم اليوم مواصفات أربعة سيارات مختلفة متوفرة في سوق المستعمل داخل المملكة العربية السعودية بأسعار تنافسية قد تصل إلى أقل من 10 آلاف ريال سعودي، وسوق المستعمل في الفترة الحالية من أكثر الأسواق إقبالًا وخاصة وأن أسعار السيارات الجديدة أصبحت عالية جدًا وليس في مقدرة الكثير تحمل هذه التكلفة، وقد وفر سوق السعودية للسيارات المستعملة الكثير من السيارات المناسبة بإمكانيات جيدة. سيارات مستعمله للبيع في السعودية 1. سيارة كيا موهافي 2017 يمكن للسيارة قطع مسافة قدرها 61 ألف كيلو متر مسافة وتعمل بالبنزين.

لون السيارة الخارجي كحلي داكن وسعرها في سوق المستعمل يبلغ 6 آلاف ريال سعودي.

معدل استهلاك السيارة من البنزين 91 لتر وسعة المحرك تبلغ 3800 سي سي ومكون من ست أسطوانات.

عزم دوران الموتور يبلغ 36.9 كيلو جرام للمتر الواخد لعمل 4400 لفة في الدقيقة الواحدة.

تتكون السيارة من أحصنة يبلغ عددها 275 حصان لعمل 6 آلاف لفة في الدقيقة الواحدة.

نوع الناقل الحركي أوتوماتيكي ويتكوّن من ثماني سرعات. 2. سيارة تويوتا كامري 2017 السيارة متوفرة في سوق المستعمل ويمكنكم الاتصال على رقم 0578276398 على الاسم المرفق في الصورة أدناه ويتم تحديد السعر من خلال الاتصال.

تتكون السيارة من أربعة أبواب ولونها الخارجي أبيض لامع كما أن الوقود المستخدم هو البنزين.

ناقل الحركة أوتوماتيكي يتكون من أربع سرعات مختلفة.

وزن السيارة الكلي ألف و465 كيلو جرام وقد يصل إلى ألف و495 كيلو جرام. 3. سيارة هيونداي النترا 2015 مستعملة سيارات هيونداي ألنترا من أفضل موديلات شركة هيونداي الكورية وتم إصدار السيارة في عام 2015م.

سعر بيع السيارة في سوق المستعمل هو 30 ألف ريال سعودي ويمكنكم التواصل من خلال + 966594040799 من أي هاتف محمول.

من أي هاتف محمول. تتكون السيارة من أربعة أبواب بلون أبيض لامع وتعمل بوقود البنزين. 4. سيارة تويوتا هايلوكس 2014 السيارة متوفرة في منطقة الرياض في المملكة العربية السعودية بسعر يتم تحديده بعد التواصل مع البائع على رقم 0556847991 .

عدد أبواب السيارة أربعة أبواب واللون الخارجي أبيض.

ناقل الحركة يعمل يدويًا ويتكون من عدة نقلات مختلفة. عمر شويل - جدة سيارات مستعمله بـ6000 ريال سعودى للبيع في السعودية كيا موهافي وتويوتا كامري - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سيارات مستعمله بـ6000 ريال سعودى للبيع في السعودية كيا موهافي وتويوتا كامري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.