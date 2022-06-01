نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات وسعر شاحنة فورد رينجر رابتر 2023 ومميزات سيارة Ford Raptor الداخلية في المقال التالي

عمر شويل - جدة مواصفات وسعر فورد رابتر 2023 ، تم نزول عربية رينجر في الموعد الذي تقرر سابقاً حيث ظهرت مركبة فورد رينجر رابتر 2023 الجديدة بشكل كلي، كما أن تلك السيارة تعتبر نسخة عالية الأداء من طراز رينجر عامةً. ومع العودة إلى الماضي كانت البداية لتقديم طراز رينجر رابتور في أوروبا كلها. خلال شهر أغسطس من عام 2018 ، واليوم في تلك المقالة قراء موقع ثقفني الأعزاء سوف نعرفكم على الجيل الجديد من تلك الشاحنة القوية التي تعتمد على جيلها الجديد من طراز فورد رينجر التي ظهرت بشكل رسمي في شهر نوفمبر الماضي فتابعونا في الفقرات القادمة

مواصفات وسعر فورد رابتر 2023

كانت الشائعات التي يتم تداولها صحيحة. حيث أن شاحنة Ford Ranger Raptor 2023 هي شاحنة صغيرة متوسطة الحجم.حيث تعتمد السيارة ميكانيكياً على :

محرك ايكوبوست V6 بسعة ثلاثة لترات.

كما أنها تعتمد على نفس مكينة فورد اكسبلورر اس تي.

ولكن مواصفات وسعر فورد رابتر 2023 يصدر منه قوة تقدر بــ392 حصان أي 400 حصان أوروبي PS مثل السيارة.

يصدر منه قوة تقدر بــ392 حصان أي 400 حصان أوروبي PS مثل السيارة. كما تأتي مكينة توين تيربو هذه بقوة 284 حصان أي 288 حصان أوروبي PS.

كذلك عزم الدوران فيها ارتفع بمقدار 72 نيوتن متر لكي يصل إلى 491 نيوتن متر .

ولكن أرقام الأداءات الجديدة قد ارتفعت بشكل واضح. بالمقارنة مع رينجر رابتور القديمة التي كان محركها EcoBlue بقوة 210 حصان. ولكن مواصفات وسعر فورد رابتر 2023. عزم الدوران فيها كان أكبر قليلاً ويبلغ 500 نيوتن متر من عزم الدوران .تأتي الشاحنة مع قير بوكس أوتوماتيكي بــ10 سرعات. كما تعمل بنظام دفع رباعي للعجلات في عربية رينجر.

سيارة Ford Raptor

مواصفات فورد رينجر هي شاحنة تستلهم نسخة رابتور من شاحنة بكب فورد رينجر. كما أن هوية التصميم الخارجي تستلهم من شقيقتها الأكبر فورد اف 150 رابتور. ونسخة الأداء العالي من بكب اف 150. وتأتي مع إطارات بحجم 17 إنش. كما إنها محاطة بعجلات بحجم 32 إنش لكي تناسب كل التضاريس. وتم زيادة الخلوص الأرضي.

يمكن لسائق Ford Ranger Raptor 2023 أن يختار من بين 7 وضعيات للقيادة وهم :

وضع القيادة العادي.

كذلك وضع القيادة الرياضي.

وضع القيادة الزلق.

وضع قيادة صخور الزحف.

كذلك وضع قيادة الطين.

وضع قيادة الشقوق.

وضع قيادة الرمل.

وضع الأداء المثالي على الطرق ذات التضاريس بسرعة عالية .

كما أكدت شركة فورد الأمريكية أنها سوف تحتفظ في مواصفات وسعر فورد رابتر 2023 بتوفير محرك ديزل 4 سلندر سعة لترين على الشاحنة.

مواصفات فورد رينجر

كما حصلت سيارة Ford Raptor على مصدات خاصة مع ألواح انزلاقية. بالإضافة إلى عتبات جانبية من الألومنيوم. كذلك هناك شبك أمامي مميز يحمل حروف Ford. كما أنها بفتحات تهوية على الغطاء الخاص بالمحرك. كذلك ملصقات Raptor. بالإضافة إلى أنه تم تعزيز الحماية السفلية للسيارة. من خلال إضافة لوحة أمامية أكبر تم تصنيعها من الفولاذ. بسُمك 2.3 إنش بالإضافة لدروع إضافية للمحرك والقير بوكس.

كذلك ستعمل خطافات السحب المزدوجة في Ford Ranger Raptor 2023 من كلا الطرفين على مساعدة في السحب. كما عزز مهندسين فورد هيكل رينجر رابتور مما جعل مواصفات وسعر فورد رابتر 2023 أكثر قوة ومتانة. كما تأتي المركبة مع نظام تعليق مناسب للمهمات الشاقة. وهذا النظام به أذرع تحكم علوية وسفلية جديدة مصنوعة من الألومنيوم. كذلك مجموعة جديدة من ماصات الصدمات النشطة FOX 2.5 في Ford Raptor.

سعر عربية ريجر

سيارة Ford Raptor بها الكثير من المميزات وذلك من حيث داخلية الشاحنة حيث تأتي مع مجموعة عدادات رقمية بحجم 12.4 إنش. بالإضافة إلى شاشة وسطية تعمل باللمس بحجم 12 إنش. كما تدعم نظام معلوماتي ترفيهي (سينك 4) من فورد بالإضافة إلى نظام صوتي B&O مكون من 10 سماعات.

وتلك المميزات العديدة التي استعرضناها في المقالة قد تساعدنا في تخمين سعر السيارة. حيث أنه في الوقت الراهن لم يتم الإعلان عن مواصفات وسعر فورد رابتر 2023. كما أنه من المتوقع أن تتوفر السيارة بسعر يبدأ من 60 ألف دولار أي ما يعادل 225 ألف ريال سعودي وبالجنية يعادل 1,116,000.