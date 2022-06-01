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تويوتا كامري الجديدة الفئات والأسعار والصور

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عمر شويل - جدة تويوتا كامري الجديدة الفئات والأسعار والصور وبيان فئات وأسعار السيارة في مصر والمملكة

زوار موقعنا الأعزاء محبي عالم السيارات ، اليوم لنا موعد مع كبيرة عائلة تويوتا العالمية من فئة السيارات السيدان تويوتا كامري الجديدة الفئات والأسعار والصور 2022 ، والتي تطرح بشكل رسمي في أسواق الخليج والشرق الأوسط ومصر ، بعدد من الفئات ، والتي نستعرض سعر كل فئة منها من خلال فقرات مقالنا ، إضافة إلي صورة متعددة للسيارة الاحدث من تويوتا CAMRY 2023 ، كما نستعرض لكم جدول مفصل بكل ما يخص السيارة علي مستوي التصميم والأداء ، وفقرة خاصة بأهم مميزات وعيوب تويتا كامري الجديدة والتي تنافس بشكل قوي أمام سيارة هيونداي سوناتا 2022 الجديدة كليا.

تويوتا كامري الجديدة الفئات والأسعار والصور

يقدم توكيل مجموعة عبداللطيف جميل تويوتا كامري الجديدة بعدد 12 فئة نستعرض سعرها وتصنيفها pricing and features added كالآتي :

  • الأولي : LE STD : بتسعير 98 ألف و 900 ريال سعودي.
  • الثانية LE : بسعر 102580 ريال سعودي.
  • الثالثة HEV LE : بقيمة 103155 ر.س.
  • الرابعة GLE : بما يعادل 112 ألف و 240 ريال.
  • الخامسة HEV GLE ” new hybrid”  : تساوي  114655 ريال.
  • السادسة GLE-X : سعر السيارة 128455 ريال سعودي.
  • السابعة HEV GLE-X : قيمتها 130985 ر.س.
  • الثامنة GRANDE V6 : جاءت بسعر 146 ألف و 280 ريال.
  • التاسعة HEV GRANDE : السعر 146855 ريال سعودي.
  • العاشرة SE : قيمة 117530 ريال.
  • الحادية عشر SE V6 : سعرها 133975 ر.س.
  • الثانية عشر HEV LUMIERE : وتقدم بتسعير 152950 ريال سعودي.

أما عن تقديمها في السوق المصرية من خلال توكيل علامة تويوتا فتقدم بسعر يبدأ من 1,995,000 جنيه مصري.

المظهر الخارجي لسيارة كامري 2022
المظهر الخارجي لسيارة كامري 2022

مواصفات تويوتا كامري TOYOTA CAMRY Specification

فضلا عن ما تقدمه تويوتا كامري 2022 الجديدة بالصور من مميزات علي مستوي الشكل والتصميم الخارجي الجذاب ، تقدم كامري كذلك العديد من المواصفات القوية نعرضها كالآتي :

المحرك
  • 2.5 لتر، 4-اسطوانات
  • القوة القصوى: 215 حصان (مجمع)
  • العزم الأقصى 221 ن.م / 3600 – 5200  د.
ناقل حركة
  •  تتابعي متغير E-CVT
  • كفاءة استهلاك الوقود : 26.0 كم/ لتر
  • سعة خزان الوقود: 50 لتر
الأبعاد طول – عرض – ارتفاع (مم)
  • 4885 – 1840 – 1445
  • مقاس الإطارات:235/45R18
  • جنوط ألمونيوم قياس 18  بوصة
مواصفات خارجية
  • أنوار امامية (LED)
  • كشافات ضباب امامية (LED)
  • مرايات جانبية  كهربائية, قابلة للطي آلياً.
  • شريط جانبي مطلي بـالكروم
  • غطاء منطقة التحميل
  • جناح خلفي
مميزات الرفاهية
  • مقاعد من الجلد الفاخر + تحكم كهربائي مع تهوية لمقعد السائق و الراكب الأمامي
  • شاشة معلومات متعددة الاستخدامات 7 بوصة
  • خاصية التعتيم الذاتي للمرآة الداخلية للرؤية الخلفية
  • مكيف بتحكم أوتوماتيكي
  • مقود جلد ثلاثي مع أزرار تحكم في النظام الصوتي على المقود
  • شاحن لاسلكي للهواتف الذكية (المتوافقة) + منفذ شحن للمقاعد الخلفية
  • فتحة سقف بانورامية
  • نظام صوتي JBL بشاشة لمس 9 بوصة و نظام ملاحة، بلوتوث ، منفذ USB و 9 سماعات و ابل كار بلاي
  • إختيار3 وضعيات قيادة
السلامة والأمان
  • نظام تويوتا للأمان (TSS Ver. 2.0)
  • نظام حماية ما قبل التصادم (PCS)
  • مثبت سرعة ديناميكي راداري (DRCC)
  • المساعدة في تتبع المسار (LTA)
  • تنبيه مغادرة المسار (LDA)
  • الضوء العالي التلقائي (AHB)
  • نظام التحذير للنقاط العمياء (BSM) مع نظام تنبيه حركة المرور الخلفية (RCTA)
  • كاميرا خلفية مع نظام توجيه (BGM)
  • خاصية عرض المعلومات على الزجاج الأمامي (HUD)
  • نظام الدخول الذكي مع زر تشغيل/إيقاف المحرك
  • تشغيل السيارة عن بعد
  • مكابح وقوف كهربائية ( EPB) + خاصية الوقوف المؤقت
  • حساسات أمامية وخلفية للمساعدة على الوقوف
  • وسائد هوائية أمامية للسائق و الراكب الامامي و جانبية و ستائرية
  • قفل مركزي للراكب الأمامي
  • حقيبة السلامة
المقصورة الأمامية تقدم سيارة تويوتا كامري الجديدة الفئات والأسعار والصور بتصميم داخلي عالمي :
كامري الجديدة 2023 صورة المقصورة الأماميةALL NEW CAMRY VEHICLE INTERIOR DESIGN 2023
كامري الجديدة 2023 صورة المقصورة الأماميةALL NEW CAMRY VEHICLE INTERIOR DESIGN 2023

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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