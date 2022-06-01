زوار موقعنا الأعزاء محبي عالم السيارات ، اليوم لنا موعد مع كبيرة عائلة تويوتا العالمية من فئة السيارات السيدان تويوتا كامري الجديدة الفئات والأسعار والصور 2022 ، والتي تطرح بشكل رسمي في أسواق الخليج والشرق الأوسط ومصر ، بعدد من الفئات ، والتي نستعرض سعر كل فئة منها من خلال فقرات مقالنا ، إضافة إلي صورة متعددة للسيارة الاحدث من تويوتا CAMRY 2023 ، كما نستعرض لكم جدول مفصل بكل ما يخص السيارة علي مستوي التصميم والأداء ، وفقرة خاصة بأهم مميزات وعيوب تويتا كامري الجديدة والتي تنافس بشكل قوي أمام سيارة هيونداي سوناتا 2022 الجديدة كليا.

تويوتا كامري الجديدة الفئات والأسعار والصور

يقدم توكيل مجموعة عبداللطيف جميل تويوتا كامري الجديدة بعدد 12 فئة نستعرض سعرها وتصنيفها pricing and features added كالآتي :

الأولي : LE STD : بتسعير 98 ألف و 900 ريال سعودي.

الثانية LE : بسعر 102580 ريال سعودي.

الثالثة HEV LE : بقيمة 103155 ر.س.

الرابعة GLE : بما يعادل 112 ألف و 240 ريال.

الخامسة HEV GLE ” new hybrid” : تساوي 114655 ريال.

السادسة GLE-X : سعر السيارة 128455 ريال سعودي.

السابعة HEV GLE-X : قيمتها 130985 ر.س.

الثامنة GRANDE V6 : جاءت بسعر 146 ألف و 280 ريال.

التاسعة HEV GRANDE : السعر 146855 ريال سعودي.

العاشرة SE : قيمة 117530 ريال.

الحادية عشر SE V6 : سعرها 133975 ر.س.

الثانية عشر HEV LUMIERE : وتقدم بتسعير 152950 ريال سعودي.

أما عن تقديمها في السوق المصرية من خلال توكيل علامة تويوتا فتقدم بسعر يبدأ من 1,995,000 جنيه مصري.

مواصفات تويوتا كامري TOYOTA CAMRY Specification

فضلا عن ما تقدمه تويوتا كامري 2022 الجديدة بالصور من مميزات علي مستوي الشكل والتصميم الخارجي الجذاب ، تقدم كامري كذلك العديد من المواصفات القوية نعرضها كالآتي :