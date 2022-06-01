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عمر شويل - جدة نشر صاحب قناة السيارات الكهربائية في مصر على موقع (يوتيوب) على شبكة الإنترنت مقطع فيديو لـ تجربة استثمارية للعمل بـ السيارة الكهربائية على تطبيقات اوبر أو إن درايف أو كريم. كاشفًا المستور عن الارباح اليومية الخاصة به. بل واستضاف الكثير من الركاب الذين أبدو سعادتهم بركوبهم السيارة الكهربائية التي أثبتت كفاءة كبيرة جدًا فيما يخص العمل.

سائق اوبر يكشف المستور عن ارباحه اليومية بـ السيارة الكهربائية

كشف بيتر عن الارباح الخاصة به والتي ازدادت عن 500 جنيه يوميًا في العمل باستخدام السيارة الكهربائية الخاصة به والتي هي هيونداي كونا موديل 2021. مؤكدًا أن ارباح العمل في اوبر او كريم او ان درايف قوية جدًا. وينصح جميع السائقين العاملين في هذا المجال باستبدال السيارات البنزين إلى استخدام السيارات الكهربائية لما تحمله من توفير.

كم تسعيرة الشحن في السيارة الكهربائية كونا هيونداي 2021 في مصر؟

أوضح بيتر أن الشحن الخاص بالسيارة الكهربائية في مصر من خلال محطات الشحن انفينيتي في الوقت الحالي مجانية. نظرًا لأن الدولة المصرية لم تضع قانون بعد يحدد الأسعار الخاصة بشحن السيارات الكهربائية في محطات الوقود المختلفة. ونصح جميع السائقين باستغلال هذه الميزة في الوقت الحالي. مشيرًا إلى أنه يمكن أيضًا شحن السيارة الكهربائية من خلال (ادابتر – محول كهربائي) من المنزل ويبلغ سعر الشحن نحو جنيه واحد. وتسع البطارية قدرة 64 كيلو وات أي أن ملء البطارية سيكون في متوسط 64-70 جنيه مصري.

كم المسافة التي يمكن أن تسير بها السيارة الكهربائية هيونداي كونا موديل 2021 بالكيلومتر في الشحنة الواحدة؟

كذلك أشار بيتر أنه يمكن أن تسير السيارة الكهربائية هيونداي كوندا موديل 2021 نحو 500 كيلومتر بسعر 64 جنيه فقط او 70 جنيه في الشحنة الواحدة وهذا يمثل توفير كبير افضل من السيارات البنزين الأخرى.

كم يبلغ سعر سيارات هيونداي كونا الكهربائية في مصر ؟

بالنسبة لـ الاسعار فتبدأ سعر السيارة هيونداي كونا الكهربائية hyundai kona electric في مصر متراوح سعرها من 665.000 جنيه للفئة الاولي و حتي 745.000 جنية للفئة الثانية و الاعلي تجهيزا بفتحة سقف و يمكن استيرادها من الخارج بحوالي 500.000 جنيه موديل 2019.