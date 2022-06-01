نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر العملاق الجديد …سيارة كيا سبورتاج 2023 أهم مميزاتها ومواصفاتها وأسعارها الخيالية في المقال التالي
سيارة كيا سبورتاج 2023 ،في هذه الأيام يتم الإعلان بشكل جدي على سيارة كيا سبورتاج 2023 الخاصة بالجيل الجديد، حيث أنها من السيارات الجديدة التي يتم إطلاقها عن جديد باعتبارها هي موديل العام الجديد، وهي تقوم بمنافسة أقوى السيارات الموجودة على الساحة، وهي سيارة تويوتا، وسيارة هيونداي توسان، وجيب شيروكي، لذلك سوف نتعرف على اهم التفاصيل عن هذه السيارة فتابعونا.
سيارة كيا سبورتاج 2023
مواصفات سيارة كيا سبورتاج 2023
هذه سيارة كيا سبورتاج الجديدة 2023 الجديدة سوف تأتي بالعديد من المواصفات الرائعة، وهي تتمثل فيما يلي:
- القاعدة الخاصة بالعجلات سوف تكون طويلة.
- قاعدتها تتميز بالعلاج القصيرة، وهذا بسبب الاعتماد على السوق.
- السيارة تأتي مع عدد غير كبير من المحركات.
- يوجد بالسيارة محرك رباعي الأسطوانات، تبلغ سعته 1 و 6 لتر.
- القوة الخاصة بالمحرك تبلغ 180 حصان، وهو يحتوي على عزم دوران يبلغ 265 نيوتن لكل متر.
- يوجد مع المحرك شاجن ديزل توربيني يبلغ سعته 2.0 لتر، وقوته تبلغ 186 حصان.
- العزم الخاص بدورات الشاحن الخاص بالسيارة يبلغ 417 نيوتن لكل متر.
- يقترن المحرك بسعة تبلغ 1,6 لتر وهو يحتوي على ناقل حركة يعمل بشكل أوتوماتيكي بـ 7 سرعات أمامية.
- يوجد في سيارة كيا سبورتاج الجديدة 2023 ناقل يدوي يحتوي على 6 سرعات.
أهم مميزات سيارة كيا سبورتاج الجديدة 2023
هذه سيارة كيا سبورتاج الجديدة 2023 الرائعة تأتي بمميزات لا مثيل لها، ومنها:
- السيارة تساعدك على الشعور براحة تامة.
- السيارة تقدم لك مساحة داخلية ذكية، وهي تجمع بين التطبيق العملي وتنوع ما يوجد بالسيارة.
- السيارة يوجد بها قاعدة العجلات المدمجة، ويبلغ طولها 2755 ملي متر.,
- عرض السيارة يبلغ 1865 ملي متر، أما الطول مع الارتفاع فهو يبلغ 4660 ملي متر، وكذلك 1660 ملي متر.
- تحتوي على العديد من انظمه الأمان، ومنها نظام مساعد السائق.
- تحتوي السيارة على نظام مساعدة تجنب الاصطدام الأمامي.
- تحتوي سيارة كيا سبورتاج الجديدة 2023 على وسائد هوائية رائعة تساعدك على الوقاية من الحوادث.
- وفي الختام يمكننا القول أن الجميع متحمس لرؤية سيارة كيا سبورتاج الجديدة مواصفاتها الرائعة التي ذكرناها، ويتوقع الجميع أن تصدر بسعر مناسب للجميع.
أسعار سيارة كيا سبورتاج الجديدة2023
- وقد يصل تقريبا سعر السيارة فى المملكة العربية السعودية إلى حوالى 131.250 ريال سعودي
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر العملاق الجديد …سيارة كيا سبورتاج 2023 أهم مميزاتها ومواصفاتها وأسعارها الخيالية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.