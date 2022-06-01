العملاق الجديد ...سيارة كيا سبورتاج 2023 أهم مميزاتها ومواصفاتها وأسعارها الخيالية

سيارة كيا سبورتاج 2023 ،في هذه الأيام يتم الإعلان بشكل جدي على سيارة كيا سبورتاج 2023 الخاصة بالجيل الجديد، حيث أنها من السيارات الجديدة التي يتم إطلاقها عن جديد باعتبارها هي موديل العام الجديد، وهي تقوم بمنافسة أقوى السيارات الموجودة على الساحة، وهي سيارة تويوتا، وسيارة هيونداي توسان، وجيب شيروكي، لذلك سوف نتعرف على اهم التفاصيل عن هذه السيارة فتابعونا.

سيارة كيا سبورتاج 2023

مواصفات سيارة كيا سبورتاج 2023

هذه سيارة كيا سبورتاج الجديدة 2023 الجديدة سوف تأتي بالعديد من المواصفات الرائعة، وهي تتمثل فيما يلي:

القاعدة الخاصة بالعجلات سوف تكون طويلة.

قاعدتها تتميز بالعلاج القصيرة، وهذا بسبب الاعتماد على السوق.

السيارة تأتي مع عدد غير كبير من المحركات.

يوجد بالسيارة محرك رباعي الأسطوانات، تبلغ سعته 1 و 6 لتر.

القوة الخاصة بالمحرك تبلغ 180 حصان، وهو يحتوي على عزم دوران يبلغ 265 نيوتن لكل متر.

يوجد مع المحرك شاجن ديزل توربيني يبلغ سعته 2.0 لتر، وقوته تبلغ 186 حصان.

العزم الخاص بدورات الشاحن الخاص بالسيارة يبلغ 417 نيوتن لكل متر.

يقترن المحرك بسعة تبلغ 1,6 لتر وهو يحتوي على ناقل حركة يعمل بشكل أوتوماتيكي بـ 7 سرعات أمامية.

يوجد في سيارة كيا سبورتاج الجديدة 2023 ناقل يدوي يحتوي على 6 سرعات.

أهم مميزات سيارة كيا سبورتاج الجديدة 2023

هذه سيارة كيا سبورتاج الجديدة 2023 الرائعة تأتي بمميزات لا مثيل لها، ومنها:

السيارة تساعدك على الشعور براحة تامة.

السيارة تقدم لك مساحة داخلية ذكية، وهي تجمع بين التطبيق العملي وتنوع ما يوجد بالسيارة.

السيارة يوجد بها قاعدة العجلات المدمجة، ويبلغ طولها 2755 ملي متر.,

عرض السيارة يبلغ 1865 ملي متر، أما الطول مع الارتفاع فهو يبلغ 4660 ملي متر، وكذلك 1660 ملي متر.

تحتوي على العديد من انظمه الأمان، ومنها نظام مساعد السائق.

تحتوي السيارة على نظام مساعدة تجنب الاصطدام الأمامي.

تحتوي سيارة كيا سبورتاج الجديدة 2023 على وسائد هوائية رائعة تساعدك على الوقاية من الحوادث.

على وسائد هوائية رائعة تساعدك على الوقاية من الحوادث. وفي الختام يمكننا القول أن الجميع متحمس لرؤية سيارة كيا سبورتاج الجديدة مواصفاتها الرائعة التي ذكرناها، ويتوقع الجميع أن تصدر بسعر مناسب للجميع.

أسعار سيارة كيا سبورتاج الجديدة2023