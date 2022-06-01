بسعر 9 الآف درهم سيارة نيسان مستعملة بالإمارات للبيع بحالة ممتازة

بسعر 9 الآف درهم سيارة نيسان مستعملة للبيع بالإمارات العربية المتحدة أكبر سوق بيع وشراء السيارات المستعملة تجدد من جديد وأصدر لنا أقوى العروض للسيارة المستعملة في الإمارات والتي تعتبر مركز تلقي السياح من كل أنحاء العالم والتي توفر أفضل وسائل النقل وتوفير كافة السيارات داخل الإمارات المختلفة وتواجد خيارات عديدة للمشترين بغض النظر عن ميزانية الشاري، لذا جمعنا لكم أكثر ماركات العالم إنتشار وشعبية في دبي وغيرها وهي سيارة نيسان بأكثر من 18 موديل مختلفة داخل سوق بيع السيارات، وتجد سيارة نيسان دائما من يقتنيها لمزايها الكثيرة سواء جديدة أو مستعملة لقوتها على الطرق.

بسعر 9 الآف درهم سيارة نيسان مستعملة بالإمارات

يوجد طلبات كثيرة على مجموعة من سيارات نيسان سنوضح عدد من تلك الطلبات من سيارات نيسان سيدان أو هاتشباك، ونيسان الكروس أوفر، وسيارات الدفع الرباعي وغيرها.

سيارة نيسان مستعملة مورانو طراز 2006 للبيع مستعملة V6

سيارة نيسان مورانو متاحة للبيع في سوق السيارات المستعملة بالشارقة. تحتوي السيارة على ناقل حركة اوتوماتيك نوع القير. اللون الخارجي للسيارة أسود لامع.

مواصفات السيارة نيسان مورانو 2006 وسعر البيع

تحتوي السيارة على عداد ممشى رقمي لتسجيل المسافة المقطوعة عند بيع السيارة بنحو 275.760 كيلو متر.

نوع الوقود المستخدم لمحرك السيارة البنزين.

مكان تواجد السيارة في القاسمية بمدينة الشارقة.

نوع الدفع أو الجر دفع رباعي.

سيارة المواصفات الإقليمية من مواصفات دول مجلس التعاون الخليجي.

تحتوي السيارة على حساسات الركن، زر تشغيل، فتحة سقف.

مشغل اسطوانات، نظام تثبيت السرعة، دعم MB3.

سعر السيارة نيسان مورانو إصدار 2006 بنحو 9.500 درهم إماراتي.

سيارة نيسان صني مستعملة للبيع طراز 2003 SL

متواجد في القصيص سيارة نيسان صني مستعملة معروضة للبيع بحالة جيدة جدا. إصدار السيارة خلال عام 2003 ومستعملة استعمال خفيف. عداد الممشى داخل السيارة سجل قراءة المسافة المقطوعة عند 300.000 كيلو متر.

مواصفات سيارة نيسان صني 2003 وسعر البيع