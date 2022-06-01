صاروخ على الطريق.. كيا سبورتاج الهجينة 2023 في السعودية السيارة الفخمة القوية بمواصفات واسعار جبارة

صاروخ على الطريق.. كيا سبورتاج الهجينة 2023 ، لقد وضحت شركة كيا عن إصدارها الجديد من طراز سيارة كيا سبورتاج 2023 الرياضية التي تمتلك الكثير من الاستخدامات الحديثة مع طرارزسبورتاج بنج إن هايبر الذي تكون قابلة للشحن الجديدة لأول مرة، وطرارزسبورتاج هايبرد، كما تأتي السيارة ببطارية قوية بقدر 13.8 كيلو وات بالساعة والتي تعمل على توفير ميزة القيادة الكهربائية لبلوغ 32 ميل.

حيث أن شركة كيا دائماً كانت مشهورة بتقديمها لكثير من أنواع السيارات مختلفة الطراز لأنها تتميز بهيكل متين ويمكنها أن تقدم دائماً مستوى عالي من المرونة والابتكار.

صاروخ على الطريق.. كيا سبورتاج الهجينة 2023

تتمتع سيارة كيا سبورتاج الهجينة بكثير من المواصفات والمزايا التي جعلت منها السيارة الأفضل في المملكة العربية السعودية ومن أبرزها التالي:

تصل السيارة بتصميم أكثر جرأة وألوان مميزة جداً فالشكل الجديد أو الجيل الخامس.

كما أنها تأتي مع مجموعة الحركة الهجينة لكي تحقق أفضل كفاءة لاستهلاك الوقود.

السيارة تمتلك محرك تيربو تبلغ سعته 1.6 لتر رباعي الاسطوانات ومحرك كهربائي مغناطيسي يبلغ قدره 44 كيلو واط.

محرك السيارة مزود ببطارية ليثيوم أيون 1.49 كيلو واط في الساعة بتوليد قوة 226 حصان.

السيارة مزودة بناقل حركة أوتوماتيكي عادي مكون من 6 سرعات ونظام دفع رباعي AWD.

تسارع السيارة من صفر حتى 100 كم ساعة في 7 ثواني مثل السيارة الشقيقة لها توسان 2022 هايبرد.

وبالنسبة إلى تشغيل فئة سبورتج 2023 بلج إن هايبر الذي تكون قابلة للشحن فيتم من خلال محرك تيريو جد اي رباعي الإسطوانات تبلغ سعته 1.6 لتر وقوة 177 حصان.

مزود بمحرك كهربائي يبلق قدرة 66.9 كيلو واط مع بطارية ليثيوم بوليمر وبقوة 13.8 كيلو واط في الساعة.

المحرك مزود بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات ونظام دفع رباعي AWD وبشكل قياسي.

الفئة القابلة للشحن من السيارة حاصلة على شاحن داخلي على الكفاءة يحتوي على قوة 7.2 كيلو واط بالساعة ويمنح شحن كامل في حوالي ساعتين عند استعمال مستوى الشحن 2.

سعر سيارة كيا سبورتاج الهجينة 2023 في السعودية

لم يتم الإعلان حتى الآن من كيا عن أسعار سيارة كيا سبورتاج بالنسخة الجديدة ولكن من المتوقع أن يكون سعر سيارة كيا سبورتاجهايبرد 2023 بداية من 27000 دولار أمريكي ما يعادل 101.350 ريال سعودي.