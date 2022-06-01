اقوي وافضل عرض سيارة شفروليه كابتيفا 2022 ال اس بمميزات فوق الخيال

عروض سيارة شفروليه كابتيفا 2022 ،تعتبر سيارة سيارة شفروليه كابتيفا 2022 ال اس من أفضل السيارات المنتشرة على الساحة في جميع أسواق السيارات، حيث أنها تتمتع بمواصفات تجعلها الأفضل بين جميع السيارات لذلك لا تترددوا في شرائها حيث أنها مناسبة لجميع الطرق المتعرجة، والعادية، والسريعة، وهي تحمل السير لمسافات طويلة من غير أن تواجه أي مشاكل، وسنوافيكم بأهم التفاصيل التي تتعلق بها فتابعونا.

عروض سيارة شفروليه كابتيفا 2022

عن شركة صالح للسيارات تقوم بتقديم العديد من العروض التي تتعلق بالسيارات في المملكة العربية السعودية، ومنها العروض التي تقدم وإتاحتها على سيارة شفروليه كابتيفا 2022 ال اس فهي تبدأ من 61900 ريال سعودي، وذلك إلى 62900 ريال سعودين والعرض يكون مستمر إلى أن تنتهي الكمية التي توجد في الشركة، أو عندما ينتهي العرض.

مميزات سيارة شيفروليه كابتيفا 2022 ال اس

تتمتع هذه السيارة شيفروليه كابتيفا 2022 ال اس الرائعة بالعديد من المميزات، وهي تتمثل فيما يلي:

يوجد بالسيارة خاصية تساعد على تثبيت المقاعد الخاصة بالأطفال.

السيارة يوجد بها العديد من الوسائل الخاصة بالترفيه، ومنها وصله آليو اس بي، ونظام أل إم بي ثري، والابتكار والبلوتوث.

يمكن للسائق أن يتحكم في المقعد الخاص به بشكل يدوي.

السيار تعمل بنظام الفتح الذكي فهي لا تحتاج إلى مفاتيح.

يوجد في سيارة شيفروليه كابتيفا 2022 ال اس فتحة سقف وهي تعمل بالكهرباء.

يوجد في السيارة نظام الفرامل التي تمنع الانزلاق، وهي بنظام إلكتروني.

السيارة يوجد بها نظام حماية ضد السرقة.

يوجد بالسيارة الكثير من الوسائل التي تساعد على أمانها ومنها الوسائد الهوائي التي تخرج بشكل تلقائي عند الحوادث.

عيوب سيارة شفروليه كابتيفا 2022 ال اس

بالرغم من هذه المميزات الخاصة بالسيارة إلا أن لها بعض العيوب، وهي: