نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحصل على سياراتك الآن سيارة محدودي الدخل..أهم مواصفات سيارة سوزوكي اسبريسو 2022 بمميزات وأسعار جبارة في المقال التالي
أهم مواصفات سيارة سوزوكي اسبريسو 2022 بمميزات وأسعار جبارة، هناك الكثير من التساؤلات حول سيارة سوزوكي اسبريسو 2022 اهم مواصفاتها ومميزاتها حيث أنها من السيارات التي تم طرحها في الأسواق السعودية منذ فترة بسيطة، وهي من افضل الصناعات اليابانية، حيث أنها صممت بدقة عالية، وهي تعتبر من أفضل السيارات الاقتصادية التي توجد في الوقت الحالي، لذلك سنوافيكم بأفضل التفاصيل التي تتعلق بها فتابعونا.
أهم مواصفات سيارة سوزوكي اسبريسو 2022
تتمتع سيارة سوزوكي اسبريسو 2022 الرائعة بالعديد من المواصفات التي لا مثيل لها، ومنها:
- المحرك الخاص بسيارة سوزوكي بها قوي جدا، فهو يبلغ سعة 1000 سي سي تيربو، وهو يولد قوة تبلغ 67 حصان، وأكبر عزم خاص بالدوران لهذه المركبة يصل إلى 90 نيوتن لكل متر.
- يوجد في السيارة ناقل الحركة يعمل بشكل اوتوماتيكي جيد.
- يصل التسارع لنقطة الثبات الخاصة بالسيارة إلى 14,3 ثانية، وهذا في كل مائة كيلو متر.
- المساحة الخاصة بالشنطة الخلفية لسيارة سوزوكي اسبريسو يبلغ 239 لتر، وهو حجم كبير ومميز.
مميزات سيارة سوزوكي اسبريسو 2022
تتميز سيارة سوزوكي اسبريسو2022 الرائعة بالعديد من المميزات، ومنها:
- تدعم السيارة نظام أي بي سي، وهذا يمنح السيارة فرامل لا يمكن قفلها.
- تمكن الفرامل السيارة من الثبات، وهذا بالرغم من سرعتها الكبيرة، مما يجعلها لا يمكن أن تتعرض لأي حادث.
- تم تصميم الوسادة الهوائية الخاصة بالسيارة داخل الدريكسيون، حيث أنها تحمي السائق بشكل مضاعف.
- تمت صناعة المركبة من احدث التقنيات الحديثة.
- السيارة تحتوي على العديد من الوصلات للشحن واليو إس بي، ومتعرف الصوت.
- يوجد داخل سيارة سوزوكي اسبريسو العديد من وسائل الترفيه، وهذا ما يجعلك تستمتع بشكل كبير وأنت بداخلها.
- سيارة سوزوكي اسبريسو تحتوي على أحدث التقنيات التي تجعلك تختارها عن باقي السيارات الموجودة في الساحة.
- مصنوعة بخامات عالية الجودة تضمن أن تعيش معك أطول فترة ممكنة، ويمكن إعادة بيعها بدون أي ضرر.
سعر سيارة سوزوكي اسبريسو 2022
- توجد سيارة سوزوكي اسبريسو 2022 في المملكة العربية السعودية بسعر 35 ألف ريال سعودي.
- وهذا السعر يناسب الكثير من الأشخاص، لذلك يذهب الجميع للحصول عليها وشرائها.
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