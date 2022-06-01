أوعي يفوتك العرض أرخص عروض تقسيط تويوتا 2022..عروض تقسيط سيارة تويوتا 2022 بجميع فئاتها بمواصفات ومميزات جبارة

عروض تقسيط سيارة تويوتا 2022 بجميع فئاتها بمواصفات ومميزات جبارة، من أحدث العروض المقدمة من قبل عبد اللطيف جميل والتي قد تم الإعلان عنها في الفترة الأخيرة ومتاحة لكافة المواطنين، حيث أن شركة عبد اللطيف جميل للسيارات قد أعلنت عن العروض الخاصة بسيارات تويوتا عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر وكافة مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، إلى جانب هذا أيضًا قد تم الإعلان عن الكثير من العروض الجديدة، والتي قد تم طرحها في الفترة الأخيرة، سوف نتعرف سويًا اليوم عن أهم عروض عبد اللطيف جميل لسيارات تويوتا شهر مايو 2022.

عروض تقسيط سيارة تويوتا 2022 بجميع فئاتها

قد أعلنت شركة عبد اللطيف جميل للسيارات عن طرحها الكثير من العروض الجديدة على السيارات التي تضم عروض تويوتا 2022 خلال شهر مايو، كما أن الشركة أعلنت عن موعد بدء طرح العروض الجديدة والتي من المقرر أن تبدأ خلال 1 مايو 2022 وسوف تنتهي في يوم 31 مايو.

أبرز عروض عبد اللطيف جميل

إلى جانب هذا أيضًا قد تم الإعلان عن السيارات التي تشمل العرو ض وتتمثل في الآتي:ـ

سيارة تويوتا يارس 2022 وأي شركات بتقسيط يبدأ من 1013 ريال سعودي دون أن يشترط دفع دفعة أولى

ويتم سداد السيارة على مدار 60 شهر.

تقسيط سيارة تويوتا يارس وآي بالتقسيط 1036 ريال بدون دفعة أولى وعلى مدار 60 شهر.

عرض تقسيط سيارة كورولا 2022 اكس إل أي 1.51 بقسط 1246 ريال بدون دفعة أولى وعلى مدار 60 شهر.

سيارة كورولا 2022 اكس إل أي مطور 1.5بقسط يبلغ نحو 1307ريال سعودي دون دفعة أولى

ويتم سداد ثمن السيارة على مدار 60 شهر.

عرض تقسيط سيارة كامري 2022 إل أي أساسي 2.5 بقسط 1631 ريال دون دفعة أولى وعلى مدار 60 شهر.

سيارة كورولا 2022 اكس إل أي مطور 1.5 فتحة سقف بقسط شهري 1405 ريال سعودي.

بدون دفعة أولى وعلى مدار 60 شهر.