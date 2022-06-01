نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسطورة كيا.. سيارة كيا سبورتاج 2022 kia sportage بالشكل الجديد في السعودية بأسعار ومواصفات تنافسية في المقال التالي
سيارة كيا سبورتاج 2022، تتعدد أنواع السيارات التي سُجلت في قائمة أفضل سيارات عام 2022، ولكن تتصدر سيارة كيا سبورتاج للموديل الجديد 2022 على قائمة هذه السيارات، حيث تتميز بعدة مواصفات مختلفة عن باقي السيارات، فهي من السيارات الرياضية صديقة البيئة التى تستطيع السير في الطرق الوعرة، كما إنها مصممة بطراز كلاسيكي مميز من الداخل والخارج لكل عشاق السيارات الحديثة، ورغم كل هذه المميزات فهي لا تحتاج إلى مبلغ كبير لشرائها، لذا سوف نوضح لكم مواصفات وأسعار سيارة كيا سبورتاج.
مواصفات سيارة كيا سبورتاج 2022
تحرص الشركة الكورية كيا على تحديث موديلات سيارتها في كل عام، لتصدم جميع شركات السيارات بسيارة كيا سبورتاج الحديثة المتوسطة الحجم والتي تنافس جميع سيارات الأسواق العالمية والمحلية، فهي مزودة ببرامج ترفيهية تساعد القائد على قضاء التجول في الطرق بترفيه، كما تمد له عدة معلومات تساعده أثناء السير في الطرق، فهي من السيارات المميزة، وتتمثل مواصفات سيارة كيا سبورتاج في الآتي.
- المظهر الخارجي للسيارة ديناميكي قوي.
- مزودة بمصابيح أمامية تساعد على الرؤية بوضوح.
- تحتوي على شبكة أمامية مصممة بتصميم فريد.
- التصميم الخارجي للسيارة رياضي وتحتوي على شبكات الضباب.
- السيارة مزودة بعدة خيارات جنوط من السبائك المعدنية بمختلف المقاسات.
- تتيح للقائد خيار سقف عائم.
- سيارة كيا مزودة بمحرك يمتلك أربع بدائل مختلفة.
- مساحة السيارة واسعة من الداخل.
- مزودة بنظم جديدة من المعلومات والترفيه.
- يمكنك قيادة السيارة بعدة طرق.
- تحتوي السيارة من الداخل على وسائد هوائية من الأمام والجوانب.
- مقاعد السيارة رياضية.
- سيارة كيا مزودة بنظام الحفاظ على توازن السيارة إلكترونيا.
أسعار سيارة كيا سبورتاج 2022
- تختلف أسعار سيارة كيا سبورتاج في كل دولة عن الأخرى نتيجة اختلاف قيمة العملات، لذا حرصنا أن نوضح لكم أسعار سيارة كيا نتيجة بحث الكثير عن أسعارها في الأسواق.
- كما أنه يبلغ سعر سيارة كيا سبورتاج في السعودية في نسختها الجديدة لعام 2022 من 94 ألف ريال سعودي إلى 128 ألف ريال سعودي.
- حيث قد وصل سعر سيارة كيا في مصر يبلغ 414.900 ألف جنيه للفئة الأولي من السيارة.
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