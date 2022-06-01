لعشاق الرفاهية و الفخامة.. فورد تورس 2023 سيارة الحلام بالمواصفات والسعر

هناك بحث بصورة لافتة للنظر بخصوص سيارة فورد تورس 2023 داخل محركات البحث، وذلك جاء بالتزامن مع اقتراب تداول الإصدار الجديد لهذه السيارة داخل جميع الأسواق، ومن المنتظر أن تكون هذه السيارة مزودة بالكثير بالإمكانيات التي ينتظرها عشاق السيارات على مستوى العالم.

فورد تورس 2023

إليكم أبرز مواصفات والمزايا الخاصة بالإصدار الجديد لسيارة فورد تورس، وهذا ما سنعرضه بالشكل الآتي:

موصفات Ford Taurus 2023

السيارة فورد تورس مزودة بمحرك 4 سلندر، فسعته تقدر بحوالي 2 لتر، وتصل قوته إلى حوالي 235 حصانًا، وعزمه يصل إلى حوالي 376 نيوتن/متر.

كما يتوافر نظام للترفيه والمعلومات مميز بداخل السيارة، حيث يتواجد شاشة عدادات رقمية يقدر معدل قياسها بحوالي 12.3 بوصة، وشاشة تعمل بخاصية اللمس يقدر معدل قياسها بحوالي 27 بوصة.

ولدى هذه السيارة مصابيح خلفية مميزة تشبه إلى حد كبير مصابيح سيارة موستنج الرياضية.

بينما نجد أن التصميم العام لهذه السيارة يوجد به أكثر من عنصر ديناميكي، وذلك يعبر عن القوة والطاقة التي تتميز بها تلك السارة.

ويتوافر داخل السيارة مقاعد مريحة للركاب، حيث تتناسب إلى حد كبير الرحلات الطويلة.

أنظمة الأمان بالسيارة فورد تورس الجديدة 2023

يوجه بهذه السيارة أكثر من نظام للأمان والسلامة على مستوى عال من الجودة والكفاءة، مثل:

نظام الثبات الإلكتروني.

أيضا نظام مراقبة ضغط الهواء.

كما يوجد نظام منع انغلاق المكابح.

نظام منع انغلاق المكابح. علاوة على ذلك نظام الحماية من السرقة.

الحماية من السرقة. وبالإضافة إلى وجود حوالي 6 وسائد هوائية بداخلها.

أسعار سيارة فورد تورس الجديدة 2023

إليكم القائمة الخاصة بأسعار الإصدار الجديد من فورد تورس بهذا الشكل الآتي:

يقدر سعر سيارة فورد تورس تريند بحوالي 140.530 ريال سعودي.

بينما يصل سعر سيارة فورد تورس فئة امبيانتي إلى حوالي 125.810 ريال سعودي.

ويصل سعر سيارة فورد تورس SHO إلى حوالي 45000 دولار أمريكي.

فيديو السيارة Ford Taurus 2023

إلى هنا نكون قد اكتفينا بتقديم القدر الكافي من المعلومات التي تدار حول سيارة فورد تورس 2023، حيث اكتشفنا أن الإصدار الجديد لهذه السيارة سيكون مغايرًا لأي اصدار آخر، وهذا الأمر سيزيد من معدل التهافت على شراء هذه السيارة في هذا العام، كما عرضنا أيضًا الأسعار المعلنة من قبل الشركة المسئولة عن انتاج هذه السيارة.