نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لمحبي السارات الرياضية.. لكزس 2023 NX سنفونية من التكنولوجيا اليابانية مع الرفاهية والمتانة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تكاد تكون شركة لكزس من أشهر شركات السيارات التابعة لشركة تويوتا، حيث أعلنت عن طرح اصدار جديد من سيارة لكزس 2023 NX داخل الأسواق، وهذا ما دفع الكثير من الناس في البحث عن مواصفات وسعر هذه السيارة، وهذا ما سنقوم بعرضه بشكل مفصل داخل هذا المقال.

لكزس 2023 NX

تتمتع سيارة لكزس الجديدة بالعديد من المزايا والمواصفات وإليكم أبرزها بهذه الصورة الآتية:

مواصفات السيارة 2023 Lexus

إن هذه السيارة مصممة من الداخل والخارج على مستوى عال من الكفاءة والجودة، حيث يتوفر بها مصابيح أمامية LED، مع توافر زجاج أمامي متين إلى حد كبير، مع توافر مقاعد مريحة للركاب تتناسب مع طول ساعات مدة السفر.

ولدى هذه السيارة نظام من المعلومات والترفيه إلى حد ما مميز، فهناك شاشة تعمل بخاصية اللمس ويقدر قياسها بحوالي 14 بوصة، وبها نظام جيد للصوت، مع تواجد شحن لاسلكي مميز.

ويتواجد بهذه السيارة نظام أمن وسلامة مميز. بينما فيتواجد بها نظام مساعد لقراءة لافتات الطريق. بالإضافة إلى ذلك نظام تفادي الاصطدام، ونظام مانع انغلاق الفرامل.

أسعار سيارة لكزس NX الجديدة 2023

إليكم القائمة الخاصة بسعر كل فئة من هذه السيارة بهذا الشكل الآتي:

بينما يقدر سعر سيارة لكزس فئة NX250 بحوالي 40 ألف دولار أمريكي. ولدى هذه السيارة محرك دفع رباعي بسعة تقدر 2.5 لتر وقوة تصل إلى حوالي 206 حصان.

ويصل سعر سيارة لكزس فئة NX350 إلى حوالي 43 ألف دولار أمريكي، ولدى هذه السيارة محرك دفع رباعي بسعة 2.4 لتر وقوة تقدر بحوالي 275 حصان.

بينما يبلغ سعر سيارة لكزس فئة NX 350H حوالي 47 ألف دولار أمريكي. كما يتوفر بهذه السيارة محرك بسعة 2.4 لتر، وقوة تقدر بحوالي 275 حصان.

أيضا سعر سيارة لكزس فئة NX450H يصل إلى حوالي 51 ألف دولار أمريكي. كما يتوفر بهذه السيارة محرك مميز بسعة 2.5 لتر وقوة 240 حصان.

فيدو للسيارة 2023 Lexus NX

وفي النهاية نكون قد سردنا لكم كافة المعلومات والتفاصيل التي تدار حول سيارة لكزس 2023 NX. بينما فهذه السيارة جاءت ملبية لاحتياجات الكثير من الناس بصورة لافتة للنظر، حيث وجدنا أنها تتمتع بالكثير من الإمكانيات المتطورة والتي تتفوق عن أي اصدار آخر.