بدون جمارك.. تويوتا فورتشنر 2022 شامل الضرائب والرسوم وخطوات استيرادها والاوراق المطلوبة بمواصفات واسعار جبارة.. ممتازة من الاخر

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عمر شويل - جدة بدون جمارك.. تويوتا فورتشنر 2022 شامل الضرائب ، من المتوقع أن تبلغ الرسوم الجمركية لسيارة تويوتا فورتشنر 2022 التي تحتوي على 4 أسطوانات موديل 2013 لحوالي 5275000 جنية بما في هذا قيمة الضريبة المضافة التي تصل 14% وسوف تصل الرسوم المعالجة 5% مع العلم أن يعتها اللترية تزيد عن 2000 سي سي مع خصم 50% على السيارة قبل أن يتم حساب التخليص الجمركي، كما أنها من السيارات التي تمتلك العديد من المواصفات العالية والتي سوف نوضحها إليكم بالسطور القادمة.

بدون جمارك.. تويوتا فورتشنر 2022 شامل الضرائب

سيارة تويوتا فورتشنر من السيارات المميزة جداً التي أصبحت متاحة في سوق السيارات المحلي، حيث أنها موجودة بنسختين من نفس المحرك ولكن الأول منهما يكون رباعي الأسطوانات التي تصل سعته 2,7 لتر و2694 سي سي.

يعمل على توليد قوة 163 حصان وقوة عزم الدوران تصل إلى 245 نيوتن متر ومزود بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات مع المحرك الخلفي بالسيارة، والشركة اليابانية أكدت وجود العديد من التغيرات الداخلية والخارجية المختلفة جداً.

مواصفات سيارة تويوتا فورتشنر

تعد واحدة من السيارات المميزة للغاية والتي تميزها عن باقي السيارات الأخرى ومن مواصفاتها الآتي:

النسخة الثانية من السيارة تحتوي على محرك سداسي الأسطوانات 400 سي سيمع إمكانية الدفع الرباعي التي تصل قوته إلى 234 حصان.

والنسخة الأولى سمارت 2700 سم و4 أسطوانات ومحرك يولد قوة 165 حصان وقوة عزم الدوران 245 نيوتن متر.

مزود بناقل حركة أوتوماتيكي وتبلغ سعة خزان الوقود 80 لتر.

حجم إطارات السيارة يبلغ 17 بوصة والسيارة تزن 2620 كم.

كما أن السيارة تعمل من خلال نظام هيدروليكي.

متوفر بالسيارة وسائد هوائية خاصة بمقعد السائق والراكب الأمامي.

مزودة بميزة الحماية ضد السرقة بجانب إضافة إنذار مسموع وكشافات مصابيح أمامية.

الإصدار الأول من السيارة يمتلك الكثير من مزايا الأمان والراحة وفرامل ABS ودعم فرامل BA.

أسعار سيارة تويوتا فورتشنر في السعودية

تقدم كل نسخة من السيارة بسعر مختلف عن الأخرى ويبدأ سعر سيارة تويوتا فورتشنر 2022 موديل GX2 4*4من 117.875 ريال، بينما يبدأ سعر سيارة تويوتا فورتشنر 2022 GX2 4*4 من 127.995 ريال سعودي، كما أن الفئة الثالثة من سيارة تويوتا فورتشنر 2022 تبدأ بسعر 127.995 ريال سعودي.