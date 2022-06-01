“سيارة المهام الصعبة” مواصفات سيارة تويوتا لاند كروزر 2022 ذات التصميم الرائع

السيارات هي اهتمام فئة معينة من الأشخاص، حيث أن بعض الأشخاص مهتمون بمعرفة كل ما هو جديد في مجال السيارات، وما هي السيارات الحديثة الموجودة في الأسواق، وما هي مواصفات كل سيارة من حيث المميزات والعيوب، والاسعار، وواحدة من هذه السيارات الحديثة الموجودة في السوق سيارة تويوتا لاند كروزر 2022، ويبحث عنها الكثير من الأشخاص خصوصًا بعد نزولها في الأسواق المصرية، وهناك مجموعة معينة من الأشخاص لا يفضلون غير سيارات تويوتا وينتظرون الجديد حتى يقوموا بشرائه، حيث تعد سيارات تويوتا من أفضل السيارات الموجودة بالمقارنة بالسيارات الأخرى الموجودة في أسواق السيارات، و لاندكروزر تعد واحدة من أفخم أنواع السيارات المتواجدة حاليًا، وذات شكل وتصميم رائع وجذاب، وتعد واحدة من سيارات الرياضية، ولها تصميم عملاق، وذات مساحة من الداخل كبيرة، والتقنية الحديثة والمميزات الكثيرة والتي من الطبيعي أن تتسم بها السيارات اليابانية الصنع.

مواصفات سيارة تويوتا 2022 الجديدة

يتميز هذا الاصدار من السيارات بمجموعة كبيرة من المميزات والتي منها:

تم تدعيم السيارة بمحرك سداسي الاسطوانات ستة سلندر، سعة ثلاثة آلاف وخمسمائة سي سي.

ينتج المحرك قوة قدرها 409 حصان.

عزم الدوران يبلغ 605 نيوتن لكل متر.

بلغ طول السيارة 5.145 متر، وبلغ عرضها الكلي 1.980 متر، و 1.890 متر للارتفاع.

ترتكز السيارة على جنوط رياضية وتكون متعددة الأضلاع.

ووجود فتحة سقف كهربائية، والسيارة مزودة بمصابيح أمامية بإطلالة ضخمة تعمل بتقنية LED.

ووجود مصابيح ضباب، ومزود بشبكات أمامية متعددة الفتحات الهوائية.

مع وجود عتبات جانبية بارزة.

وبها مرايات جانبية والتي تكون ذات إشارات ضوئية.

تتميز بوجود خاصية مساعد الفرامل BA، ومكابح ABS و EBD.

ووجود الوسائد الهوائية المتقدم AIRBAGS.

ومزودة بـ ISOFIX لتثبيت مقاعد الأطفال.

والعديد من المواصفات والمميزات الأخرى.

سعر سيارة تويوتا لاند كروزر 2022

سيارة تويوتا بها العديد من المميزات المختلفة عن أي إصدار آخر، ويبحث عن سعرها الكثير من الأشخاص المهتمين بمجال السيارات وأسعارها، أو الذين يرغبون في شراء السيارة، ويريدون معرفة أموال شرائها، وقد بلغ سعر سيارة تويوتا لاند كروزر في مصر أربعة ملايين جنية مصري.