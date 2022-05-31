بسعر مغري سيارات مستعملة بالإمارات عروض متاحة للتصدير بحالة ممتازة

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بسعر مغري سيارات مستعملة بالإمارات عروض لا تفوتك

سيارات مستعملة قابلة للتصدير بالإمارات سنبدأ بتلك السيارة المتوفر تصديرها لأي مكان ترغب به، وتلك السيارات سعرها يبدأ من 10000 إلى 20000 ألف درهم ومن تلك السيارات الآتي ذكره.

سيارة مستعملة فورد اكسبديشن أي آل طراز 2004 للبيع

سيارة فورد مميزة هاتشباك متوفرة للبيع والتصدير أيضاً لأي مكان. مكان تواجد السيارة في مدينة أبو ظبي. ناقل الحركة للسيارة أو نوع القير اوتوماتيك.

مواصفات السيارة فورد اكسبديشن 2007 وسعر البيع

لون السيارة الخارجي أسود لامع.

عداد الممشى للسيارة المسافة المقطوعة تبلغ نحو 155.068 كيلو متر.

وقود محرك السيارة يعمل بالبنزين.

سعر السيارة فورد اكسبديشن تبلغ نحو 15 ألف درهم متاحة للتصدير.

سيارة مميزة للبيع بي أم دبليو الفئة الخامسة i 520 طراز 2007

متاح للبيع سيارة بي أم دبليو يمكن تصديرها من السيارات المميزة للبيع. من مميزات السيارة بأن لها ناقل حركة اوتوماتيك نوع القير. تحتوي السيارة على عداد بشاشة لقياس الممشى للسيارة المسافة المقطوعة التي بلغت نحو 270.000 كيلو متر.

مواصفات السيارة بي أم دبليو الفئة خامسة 2007 وسعر البيع