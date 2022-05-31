بسعر مغري سيارات مستعملة بالإمارات عروض متاحة للتصدير بحالة ممتازة

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بسعر مغري أحدث سيارات مستعملة بالإمارات بحالة ممتازة، لكل من يرغب في شراء سيارات مستعملة بسعر مناسب وحالة ممتازة وتكون ذات علامات تجارية مميزة فيمكنك تصفح تلك المقال لعرض أقوى السيارات المستعملة بالإمارات واختبار ما بين أكثر من طراز من السيارات المستعملة بالإمارات، فسنجمع لكم سيارات تويوتا هيونداي كيا فورد وغيرها من تلك السيارات المتاح بيعها خلال الفترة الحالية في مواقع بيع وشراء السيارات المستعملة الكبرى وتواصل مع مالك السيارة مباشرة، سيارات مستعملة بسوق السيارات بالإمارات من أقل سعر إلى متوسطة السعر فتابعوا معنا.
بسعر مغري سيارات مستعملة بالإمارات عروض لا تفوتك
سيارات مستعملة قابلة للتصدير بالإمارات سنبدأ بتلك السيارة المتوفر تصديرها لأي مكان ترغب به، وتلك السيارات سعرها يبدأ من 10000 إلى 20000 ألف درهم ومن تلك السيارات الآتي ذكره.
سيارة مستعملة فورد اكسبديشن أي آل طراز 2004 للبيع
- سيارة فورد مميزة هاتشباك متوفرة للبيع والتصدير أيضاً لأي مكان.
- مكان تواجد السيارة في مدينة أبو ظبي.
- ناقل الحركة للسيارة أو نوع القير اوتوماتيك.
مواصفات السيارة فورد اكسبديشن 2007 وسعر البيع
- لون السيارة الخارجي أسود لامع.
- عداد الممشى للسيارة المسافة المقطوعة تبلغ نحو 155.068 كيلو متر.
- وقود محرك السيارة يعمل بالبنزين.
- سعر السيارة فورد اكسبديشن تبلغ نحو 15 ألف درهم متاحة للتصدير.
سيارة مميزة للبيع بي أم دبليو الفئة الخامسة i 520 طراز 2007
- متاح للبيع سيارة بي أم دبليو يمكن تصديرها من السيارات المميزة للبيع.
- من مميزات السيارة بأن لها ناقل حركة اوتوماتيك نوع القير.
- تحتوي السيارة على عداد بشاشة لقياس الممشى للسيارة المسافة المقطوعة التي بلغت نحو 270.000 كيلو متر.
مواصفات السيارة بي أم دبليو الفئة خامسة 2007 وسعر البيع
- مكان البيع تواجد السيارة بي أم دبليو في مدينة الشارقة.
- لون السيارة الخارجي باللون الرصاصي الفضي.
- نوع الوقود المستخدم بالسيارة البنزين.
- عدد سيلندر السيارة ستة سلندر.
- عدد أبواب السيارة أربعة أبواب.
- مواصفات السيارة الإقليمية بمواصفات امريكية.
- تحتوي السيارة على نظام تثبيت السرعة، مصابيح الضباب.
- نظام الملاحة، حساسات الركن، سنتر لوك.
- مقاعد قابلة للتهيئة، عجلة القيادة معززة آليا.
- نوافذ السيارة كهربائية الحركة، مشغل اسطوانات.
- تحتوي السيارة على تحكم في ظروف الجو، دخول بدون مفتاح.
- سعر السيارة بي أم دبليو الفئة الخامسة طراز 2007 بسعر 14.500 ألف درهم إماراتي.
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