6000 ريال فقط.. ارخص سيارات تويوتا مستعملة حالات ممتازة في الرياص وجده بالسعودية

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عمر شويل - جدة ارخص سيارات تويوتا مستعملة حالات ممتازة ، من المواضيع التي يبحث عنها الكثير من الراغبين في الحصول على سيارة جديدة هي السيارات المستعملة، لأن السيارات الجديدة يتم تقديمها بإمكانيات خارقة مما يجعل أسعارها عالية جدًا وليس في قدرة الكثير توفير سعرها، ولذلك كانت السيارات المستعملة الملجأ الأول لتلك الأشخاص، فسوق المستعمل في المملكة العربية السعودية يحوي ملايين السيارات المستعملة بأسعار مناسبة وبإمكانيات جيدة وبدون أي عيوب أو مشاكل أو أعطال.

سيارات تويوتا مستعملة في السعودية

1. سيارة هوندا أكورد 2009 مستعملة

تعد سيارات هوندا من أقوى السيارات اليابانية ولاسيما هذه السيارة والتي تم إصدارها في نهايات عام 2008م وتم الكشف عنها رسميًا في جميع الأسواق في بدايات عام 2009م ومن أبرز مواصفاتها ما يلي:-

يمكن للسيارة أن تقطع مسافة قدرها 270 ألف كيلو متر كأقصى حد لها في مدة زمنية قصيرة.

تعمل السيارة بوقود البنزين ولونها الخارجي أسود اللون وتقترن بناقل حركة يعمل أوتوماتيكيًا.

سعرها في سوق المستعمل يبلغ 10 آلاف ريال سعودي وتتكون من أربعة أبواب.

2. سيارة تويوتا كورولا 2004 مستعملة

أما سيارات كورولا فهي غنية عن التعريف إذ أنه منذ أول موديل لها وهي تحتل عرش السيارات الأكثر شهرة والتي من بين أبرز مواصفات سيارتنا اليوم ما يلي:-

تم إصدار السيارة في عام 2004م وتعمل بالبنزين لقطع مسافة قدرها 300 ألف كيلو متر مسافة.

نوع ناقل الحركة أوتوماتيكي بينما لون السيارة الخارجي أسود وتتكون من أربعة أبواب.

سعر السيارة في سوق المستعمل تبلغ حوالي 8 آلاف ريال سعودي.

3. سيارة تويوتا كورولا 2004 مستعملة

وهذه السيارة هي فئة أخرى من سيارة تويوتا كورولا 2004 السابقة ومن أهم مواصفاتها أنها:-

تم إصدار السيارة في نفس العام في 2004م وتقطع مسافة قدرها 300 ألف كيلو متر.

نوع الوقود هو البنزين ونوع ناقل الحركة أوتوماتيكي وتتكون من أربعة أبواب.

لون السيارة الخارجي رصاصي وسعرها في سوق المستعمل يبلغ 6 آلاف ريال سعودي.

4. سيارة تويوتا كورولا 2006 مستعملة

بينما تويوتا كورولا التي تم إصدارها في 2006م هي نسخة متطورة من التي تم إصدارها في عام 2004م والتي قامت الشركة بعمل بعض التعديلات عليها ومن أبرز مواصفاتها ما يلي:-