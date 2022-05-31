نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدون مقدم وقسط 836 ريال لسيارات موديل 2022 والقسط الأول والثاني مجاني في المقال التالي

عمر شويل - جدة وفرت مجموعة كبيرة من الجهات التمويلية في المملكة العربية السعودية خدمة الحصول على التمويلات الشخصية، التمويلات العقارية، وتمويلات السيارات، سواء كانت الحديدة أو المستعملة، وتختلف خطوات الحصول على تمويل سيارة من تلك الجهات، سواء شركات التمويل المرخصة والمعتمدة من قبل البنك المركزي السعودي، أو من خلال البنوك العاملة في المملكة، من جهة لأخرى، وتختلف بعض المتطلبات بحسب كل جهة تمويلية، كما أن السيارات المتوافرة تكون في الأساس موديلات حديثة، وذلك بما يتناسب مع احتياجات ومتطلبات العميل.

بعض الشركات التمويلية في المملكة توفر مجموعة كبيرة من عروض التأجير التمويلي الذي ينتهي بالتملك، سيارات مستعملة بدون مقدم، وتوفر بعض هذه الشركات مجموعة من المميزات التي لا تتوافر لدى شركات أخرى، وهو ما سنتعرف عليه خلال السطور القادمة.

مميزات التمويل التأجيري

بدون دفعة أولى.

بدون مصاريف إدارية.

تقوم الشركة بدفع القسط الأول والثاني.

بدون كفيل في حالة إن كان السجل الائتماني للعميل نظيف.

تمويل معتمد من الجمعية الشرعية.

أنواع السيارات داخل العرض

يتوفر عدد كبير من السيارات داخل التمويل المتوفر لها تمويل بأقساط شهرية بسيطة تناسب جميع المقيمين والسعوديين داخل المملكة، عروض سيارات عبد اللطيف جميل، وأنواع السيارات داخل العرض هي سيارات سوزوكي بقسط شهري 836 ريال موديل 2022، بالينو بقسط 939 ريال، سياز بقسط 987 ريال، وسيارات ارتيجا بقسط 1,218 ريال سعودي، ويمكنك المقارنة بين السيارة والأخرى من حيث المميزات والكماليات المتاحة داخلها حتى تحصل إلى ما يناسبك ويناسب عائلتك.

طريقة التقديم للحصول على تمويل السيارة

وفرت شركة عبد اللطيف جميل مجموعة من الخطوات للحصول على التمويل التأجيري للسيارة، قرض سيارة بدون فوائد، أبرزها عن طريق زيارة أي فرع من فروع شركة عبد اللطيف جميل المنتشرة في المملكة، وتتمثل الطريقة الثانية عن طريق التقديم الإلكتروني، وذلك من خلال رابط الحصول على تمويل السيارة إلكترونياً، حيث يختار العميل السيارة المراد تمويلها، ومن ثم اختيار تقدم بطلب التمويل، وقم بكتابة البيانات المطلوبة التي تتمثل في صافي الدخل الشهري، مبلغ الدفعات الشهرية، وبعض البيانات الأخرى.

على الجانب الآخر أعلنت شركة عبد اللطيف جميل من خلال موقعها الرسمي، أن العرض ساري على أنواع محددة من السيارات، وأن الإيجار الشهري لا يشمل ضريبة القيمة المضافة، كما أن الدفعات الشهرية تختلف باختلاف مواصفات السبارة والموديل.