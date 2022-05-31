“سيارة الدفع الرباعي” مواصفات سيارة لادا نيفا واسعارها 2022 الاصدار الجديد

لادا نيفا 2022 سوف تأتي من جديد، حيث أن شركة أفتوفاز الروسية قد كشفت عن السيارة الجديدة الخاصة بها وهي سيارة لادا نيفا 2022 الحديثة وهي لها اسم ثاني وهو “لادا برونتو” وهي ذات دفع رباعي للعجلاتي، كما أن شكل هذه السيارة قد جاء جذاب ومذهل جداً، حيث أنه يقوم بالجمع بين كلاً من الكلاسيكية والحياة العصرية وذلك صار ذوق أغلب الفئات وبالتحديد الفئات الشبابية، كذلك أنه كان الإصدار الأول للسيارة من تلك الفئة في سنة 1977، كما أن الشركة الروسية قد وضعت تعديلات جديدة ومطورة على السيارة حتى تبدو بذلك الشكل والهيئة الممتازة والتي صارت من أبرز السيارات المرادة والمرغوب فيها.

أهم مواصفات وإمكانيات سيارة لادا نيفا 2022

تتسم السيارة الجديدة بالكثير من السمات والمواصفات وكذلك الإمكانيات وهي كالتالي:

سعة الموتور الأول للسيارة تصل لحوالي 1600 سي سي، كذلك يعمل بقوة 114 حصان.

هذا بجانب أن السيارة مزودة بموتور ثاني والسعة الخاصة به تصل لما يقرب من حوالي 2000 سي سي والقوة الحصانية الخاصة به تبلغ لما يقرب من حوالي 168 حصان.

مقاس جنوط عجلات السيارة الرياضية يصل لما يقرب من حوالي 15 بوصة.

خاصية البلوتوث وكذلك نقطة اتصال بالواي فاي بالإضافة إلى نقطة لشحن الهواتف الذكية وذلك لا سلكي.

أسعار لادا نيفا موديل في السوق

فيما يلي كل ما يتعلق بأسعار لادا نيفا بالسوق العالمية وكذلك المحلية: