نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “سيارة الدفع الرباعي” مواصفات سيارة لادا نيفا واسعارها 2022 الاصدار الجديد في المقال التالي
لادا نيفا 2022 سوف تأتي من جديد، حيث أن شركة أفتوفاز الروسية قد كشفت عن السيارة الجديدة الخاصة بها وهي سيارة لادا نيفا 2022 الحديثة وهي لها اسم ثاني وهو “لادا برونتو” وهي ذات دفع رباعي للعجلاتي، كما أن شكل هذه السيارة قد جاء جذاب ومذهل جداً، حيث أنه يقوم بالجمع بين كلاً من الكلاسيكية والحياة العصرية وذلك صار ذوق أغلب الفئات وبالتحديد الفئات الشبابية، كذلك أنه كان الإصدار الأول للسيارة من تلك الفئة في سنة 1977، كما أن الشركة الروسية قد وضعت تعديلات جديدة ومطورة على السيارة حتى تبدو بذلك الشكل والهيئة الممتازة والتي صارت من أبرز السيارات المرادة والمرغوب فيها.
أهم مواصفات وإمكانيات سيارة لادا نيفا 2022
تتسم السيارة الجديدة بالكثير من السمات والمواصفات وكذلك الإمكانيات وهي كالتالي:
- سعة الموتور الأول للسيارة تصل لحوالي 1600 سي سي، كذلك يعمل بقوة 114 حصان.
- هذا بجانب أن السيارة مزودة بموتور ثاني والسعة الخاصة به تصل لما يقرب من حوالي 2000 سي سي والقوة الحصانية الخاصة به تبلغ لما يقرب من حوالي 168 حصان.
- مقاس جنوط عجلات السيارة الرياضية يصل لما يقرب من حوالي 15 بوصة.
- خاصية البلوتوث وكذلك نقطة اتصال بالواي فاي بالإضافة إلى نقطة لشحن الهواتف الذكية وذلك لا سلكي.
أسعار لادا نيفا موديل في السوق
فيما يلي كل ما يتعلق بأسعار لادا نيفا بالسوق العالمية وكذلك المحلية:
- إن سيارات لادا نيفا بسوق السيارات الروسي أول فئة تكون بما يقرب من حوالي 623 روبل روسي.
- كما أن ثاني فئة من سيارات لادا نيفا بسوق السيارات الروسي جاءت لتكون بما يقرب من حوالي 711000 روبل روسي.
- هذا بجانب أن تلك السيارات في سوق السيارات السعودي تكون بفئة واحدة فحسب ألا وهي أول فرصة وسعرها حوالي 36850 ريال سعودي.
- كما أن تلك السيارات بسوق السيارات الأميركي وكذلك العالمي جاءت ما بين 8.582 دولار حتى 9.735 دولار أميركي بطلاً من الفئتين.
- كذلك في مصر فأول نوع من لادا نيفا جاءت بسعر 163 ألف جنيه، كما أن ثاني نوع بما يقرب من حوالي 183 ألف جنيه، وثالث نوع بما يقرب من حوالي 192 ألف جنيه.
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