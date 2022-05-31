سيارات مستعملة في قطر أقل من 10 ألاف ريال بحالة ممتازة

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سيارات مستعملة في قطر ، يتزايد يوميا البحث عن سيارات مستعملة من قِبل المواطنين، وذلك لسهولة التنقلات اليومية أو المشاوير ذات المسافات الطويلة او الرحلات، ونظرا لصعوبة الحياة الاقتصادية وغلاء الأسعار وفرض الرسوم والضرائب بشكل مستمر يتجه البعض إلى شراء سيارات مستعملة بسعر رخيص، نعرض مجموعة كبيرة من السيارات المستعملة في قطر رخيصة وبسعر منافس من أشهر السيارات الرائده في السوق القطري. سيارات مستعملة في قطر كيا أوبتيما موديل ٢٠٠٥ مستعملة سيارة سيدان عائلية تبلع سعة محركها ١٦٠٠ سي سي مع ناقل حركة أوتوماتيك رباعي الأسطوانات، وتلد قوة ١٢٨ حصان.

عدد الكيلومترات المستهلكة ١٩٠ ألف كم.

السيارة بحالة ممتازة من حيث الهيكل والمقصورة.

تحتوي على ٥ مقاعد أوتوماتيكية، المقود كهربائي مصنوع من الجلد، سنتر لوك، ميزة الدخول بدون مفتاح، مكيف هواء قوي، جهاز انذار ضد السرقة، نظام abs المانع لانزلاق الفرامل، مثبت حركة، مصابيح ضبابية، مصابيح هالوجين، شاشة عرض وسائط متعددة تعمل باللمس، بلوتوث، راديو، ام بي ثري.

سعر كيا اوبتيما في قطر ٦٥٠٠ ريال. سيتروين إليزي موديل ٢٠١٤ مستعملة سيارة سيدان فرنسية عائلية تعمل على محرك سعته ١٥٠٠ سي سي بقوة ١١٠ حصان مع ناقل حركة أوتوماتيك رباعي الأسطوانات.

عدد الكيلومترات المستهلكة ١٩٠ ألف كم.

بحالة جيدة جدا كالجديدة.

تحتوي على مثبت سرعة وأكياس هوائية للراكب الأمامي والسائق، انذار ضد السرقات، إمكانية عرض ضغط الإطارات، نوافذ ومرايات كهربائية، مكيف هواء نقي، قفل مركزي، الدخول بدون مفتاح، مصابيح ضباب، مصابيح ال اي دي، مصابيح هالوجين، جنوط ألمونيوم، راديو، بلوتوث، شاشة عرض وسائط متعددة تعمل باللمس، نظام حماية متكامل، أنظمة وتجهيزات ووسائل ترفيهية كاملة.

سعر سيترزين اليزي مستعملة في قطر ٩ ألاف ريال. نيسان بتفايندر موديل ٢٠٠٤ مستعملة من السيارات ااضخمة والقوية ذات الدفع الرباعي، يصل سعة محركها إلى ٣٥٠٠ سي سي بقوة ٢٥٠ حصان زقوة عزم دوران ٢١٤ نيوتن/ متر، مع ناقل حركة أوتوماتيك سداسي الأسطوانات.

عدد الكيلومترات المستهلكة ٣٣٨ ألف كم.

السيارة بحالة ممتازة داخليا وخارجيا ولا يوجد بها أي أعطال.

تحتوي على جنوط ألمونيوم، وسائد هوائية نظام نثبيت سرعة، مكيف هواء، شاشة عرض معلومات ووسائط، الدخول بدون مفتاح، نظام التوزيع الإلكتروني للفرامل، نظام مانع انزلاق الفرامل، عرض ضغط الإطارات، نوافذ ومرايات كهربائية، المقود من الجلد كهربائي.

سعر نيسان باتفندر مستعملة في قطر ١٠ ألاف ريال. عمر شويل - جدة سيارات مستعملة في قطر أقل من 10 ألاف ريال بحالة ممتازة - ثقفني

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