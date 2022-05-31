نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دونج فينج فينوتشيا بالتفاصيل والصور في المقال التالي

تقدم شركة دونج فينج الصينية عملاق صناعة السيارات في آسيا والعالم ، السيارة الأحدث من مجموعة سيارات الإس يو في SUV ، بمواصفات رائعة وتصميم خارجي قوي وهجومي جديد ، وتعتزم دونج فينج من خلال وكيل العلامة في مصر ، توكيل مصر حلوان لاستيراد السيارات أن تغزو فئة السيارات العائلية بهذه السيارة الرائعة فينوتشيا ، ومن خلال فقرات مقالنا اليوم عن دونج فينج فينوتشيا بالتفاصيل والصور ، سنتعرف علي أهم مميزات وعيوب فينوتشيا دونج فينج الصينية ، ومواصفات الأمان والسلامة وما تقدمه من قدرة ميكانيكية وتجهيزات رفاهية ، فضلا عن فئات وأسعار السيارة وألوانها المتاحة والأبعاد الخارجية ، كل هذا وأكثر مع صورة photos لكل جزء من السيارة DongFeng Venucia الجديدة. دونج فينج فينوتشيا بالتفاصيل والصور تقدم شركة دونج فينج العالمية ، سيارتها الأحدث موديل فينوتشيا ستار عبر توكيل مصر حلوان بالسوق المصرية والتي أعلن عنها منذ أيام : مواصفات قياسية علي مستوي الأمان والسلامة .

الاهتمام بأدق التفاصيل علي مستوي التصميم الخارجي فينوتشيا star.

سعر تقديم السيارة منافس جدا في السوق المصري بسعر 610 ألف جنيه.

استهلاك وقود اقتصادي.

قوة حصانيه كبيرة. مواصفات دونج فينج فينوتشيا ستار star تعتبر فينوسيا دونج فينج منافس مباشر لسيارة هيونداي كريتا 2022 حيث تقدم مواصفات ميكانيكية كالآتي : القوة الحصانيه : 150 حصان ميكانيكي.

سعة المحرك (سي سي) : 1500 cc

العزم ( نيوتن. متر/لفة. دقيقة) : 230

متوسط استهلاك الوقود (لتر/100كم) : 6.4

عدد المقاعد : 5

النمط : SUV

ناقل الحركة : Dual Clutch

سعة المحرك1500cc

بلد المنشأ والتجميع : الصين المواصفات الداخلية دونج فينج ستار فيونتشيا زجاج كهربائي

قفل مركزي

تحكم في ناقل الحركة عن طريق عجلة القيادة

سقف بانوراما و فتحة سقف

لوحة عدادات رقمية

مسند يد خلفي

المقاعد : كهربائيا مع مساج بالمقعد و دعم القطنية

فتحات تكييف للمقعد الخلفي

تكييف ثلاثي المناطق

أنوار داخلية متعدد الألوان

فتح وغلق السيارة بدون مفتاح

زر لتشغيل السيارة بدون مفتاح

كاتم ضوضاء المحرك

فتح وغلق صندوق الامتعة كهربائيا

سخانات بالمقاعد الأمامية

إمكانية طي ظهر الكنبة الخلفية

مراية داخليه بخاصيه التعتيم الذاتي المواصفات الخارجية فينوتشيا Exterior Design علي مستوي التصميم الخارجي تأتي فينوتشيا لتهدد عرض هيونداي توسان 2023 الجديدة كالآتي : زجاج معتم

مرايا ضم كهربائيا

أضواء نهارية LED ، مصابيح خلفيةLED ، مصابيح ضباب أمامية ، مصابيح أماميةLED

إطارات مقاس235/55 ، جنوطR19

مصابيح متحركة

مصابيح امامية حساسة للإضاءة

حساسات مطر للمساحات الأمامية

حليات خارجية السلامة والأمان فينوتشيا الجديدة عدد 6 وسائد هوائية

أماكن تثبيت لمقعد الأطفال (ISOFIX)

نظام إيموبليزر ضد السرقة

عجلة قيادة كهربائية

فرامل يدوية كهربائية

نظام مراقبة الجر (TCS)

برنامج التحكم في ثبات السيارة الإلكتروني (ESP)

توزيع اليكتروني للفرامل (EBD)

نظام فرامل مانع للانزلاق (ABS)

Emergency Collision Brakes

مانع سرقة العجلات

تصفيح سفلى أبعاد DongFeng Venucia Star Dimensions تقدم السيارة فينوتشيا الجديدة بأبعاد ممتازة تناسب كافة الأذواق موضحة بالصورة المرفقة : عمر شويل - جدة دونج فينج فينوتشيا بالتفاصيل والصور وبيان التفاصيل الميكانيكية والسعر الرسمي والمواصفات

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر دونج فينج فينوتشيا بالتفاصيل والصور على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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