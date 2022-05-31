نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات التصميم الداخلي والخارجي لسيارة كيا سونيت وسعر السيارة في مصر والسعودية 2022 في المقال التالي
عمر شويل - جدة قدمت شركة كيا الكورية سيارة مميزة ومثالية، وهي سيارة كيا سونيت 2022، والتي تم إنتاجها بالكثير من الإمكانيات المتطورة التي تتناسب بشكل عصري لكل المتطلبات الحديثة، كما أنها تتميز بشكل رياضي أنيق، وهي سيارة متعددة الاستخدامات، كما أنها لها تصميم داخلي واسع وذلك للاهتمام براحة قائد السيارة وجميع الركاب، والان سوف نتعرف على أهم مواصفات بشكل تفصيلي.
مواصفات سيارة كيا سونيت 2022
سيارة كيا سونيت لها الكثير من المميزات التي تتمتع بها ومن أهم مواصفاتها كالآتي:
مواصفات التصميم الخارجي لسيارة كيا سونيت 2022
- فهي تتمتع بشكل خارجي انيق ومميز، كما أنه قوي ويتحمل الصدمات.
- الشكل الخارجي له تصميم رياضي عصري وهذا قد جعلها أكثر جاذبية.
- تتمتع السيارة بمصابيح عالية الإصابة من الهالوحبن، مزودة بلمسات من الكروم.
- تحتوي السيارة على اطارات بمقاس16 بوصة.
مواصفات سيارة كيا سونيت 2022 الداخلي
- تحتوي السيارة على شاشة تستخدم باللمس مزودة بالعديد من التقنيات الحديثة بحجم 10.25 بوصة.
- تحتوي السيارة من الداخل على تكيف الهواء باعتدال درجة الحرارة داخل السيارة.
- السيارة مزودة بمدخل USB من الداخل.
- تعتبر هذه السياره من السيارات العائلية فهي تحتوي على مقاعد مريحة يمكن أن تتسع لخمس أفراد.
مواصفات التكنولوجيا والأمان في السيارة كيا سونيت 2022
- السيارة مزودة باقفال تعمل بشكل اتوماتيك.
- يوجد بها USB.
- تكيف الهواء بشكل تلقائي.
- تبريد وتكييف للمقاعد.
- تشغيل المحرك الخاص بصغطة واحدة من زر داخلي.
- شاشة تعمل باللمس.
- مقود يعمل بالكهرباء.
- تعمل بنظام تثبيت الكتروني.
مواصفات أهم خصائص الأمان والسلامة بسيارة كيا سونيت 2022
- مزودة بفرامل إلكترونية.
- بها خاصية الثبات الالكتروني.
- اكتشاف قائدي الدراجات والمشاه.
- بها شاشة النقطة العمياء لمراقبة الصدمات.
- بها مجسمات استشعار الانقلاب.
- خاصية صعود المرتفعات.
- مزودة بإصابة داخلية.
سعر سيارة كيا سونيت 2022
جاءت سيارة كيا سونيت 2022 هذا العام بعدة فئات مختلفة واسعرها كالآتي:
سعر السيارة في السعودية
- سعر سيارة كيا سونيت LX 2022 هو: 72.900ريال سعودي.
- سعر سيارة كيا سونيت EX 2Tone 2022هو: 84,293 ريال سعودي
- سعر سيارة كيا سونيت EX 2022هو: 86,593 ريال سعودي.
سعر السيارة في مصر
- سعر سيارة كيا سونيت LX 2022 هو: 429.900 جنيه مصري.
- سعر سيارة كيا سونيت EX 2Tone هو:464.900 جنية مصري.
- سعر سيارة كيا سونيت EX 2022هو: 484.900 جنية مصري.
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