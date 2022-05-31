هتركب زيرو السنه دي.. سيارة جيب جراند شيروكي عملاقة الطرق الواعرة 2022 في السعودية مواصفاتها واسعارها

إليكم أهم وأبرز عيوب ومميزات سيارة جيب جراند شيروكي 2022 المتوفرة في سوق السيارات بداخل المملكة العربية السعودية، سيارات الجيب بشكل عام نحتاج إليها في حياتنا لأنها كبيرة الحجم وتسمح بالقيام بالرحلات العائلية حيث أنه يمكنها استيعاب حتى سبعة أفراد أو أكثر وثباتها قوي جدًا عند السرعات العالية ويمكنها اختراق الأراضي والطرق الغير ممهدة فهي خيار مناسب للشخص الذي تتكون أسرته من عدد كبير من الأفراد وسنقدم لكم كل المعلومات الخاصة بها فيما يلي.

إمكانيات ومميزات سيارة جيب جراند شيروكي 2022

تتميز سيارة جيب جراند شيروكي الجديدة ببعض الإمكانيات المتطورة والتي اشتهرت بسببها وأصبحت أكثر موثوقية ومن أبرز إمكانياتها ما يلي:-

مصابيح إضاءة السيارة تعمل بتقنية الليد عالية الجودة والتي تعمل أوتوماتيكيًا.

يتوفر مع السيارة غطاء مطوّل يطغى على مظهر السيارة الخارجي ويجعلها أكثر جرأة من غيرها.

بينما سقف السيارة مصنوع من الزجاج وتعمل بشكل ديناميكي ومزودة بمصابيح إضاءة تعمل بتقنية الليد الذكية.

مقاس العجلات المطلية بالكروم والمصنوعة من الألومنيوم يبلغ حوالي 18 بوصة وقد يصل إلى 21 بوصة ومزودة بألواح فولاذية.

كاميرا محيطية تعمل على إضاءة الطريق بزاوية 360 درجة مئوية تعمل على كشف الطريق أمام السائق.

يبلغ طول السيارة حوالي أربعة أمتار و624 مللي متر بينما عرضها متر و860 مللي متر.

أما ارتفاع السيارة الكلي يبلغ متر و681 مللي متر وطول قاعدة العجلات مترين و718 مللي متر.

يصل حجم وسعة صندوق السيارة الخلفي الخاص بحمل الأمتعة والملزمات إلى 841 لتر.

تبلغ سعة الموتور حوالي 5700 سي سي ويصل إلى 6000 سي سي بعدد 360 حصان وأربع أسطوانات.

بينما يقترن بناقل حركة نوعه أوتوماتيكي يتكون من ثماني سرعات ويبدأ التسارع من السكون حتى 100 كيلو متر مسافة في غصون 8.7 ثانية.

بينما أقصى عزم دوران يصل إليه موتور السيارة يبلغ 520 نيوتن لكل متر.

الألوان المتوفرة من السيارة



الأسود اللامع.

الكريستال الجيرانيت.

الأبيض اللامع.

الكرزي الأحمر.

البلاتيني.

الفولاذ العالي.

البيليت الفضي.

الأزرق اللؤلؤي.