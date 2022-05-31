نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الياباني وفخامته.. تويوتا فورتشنر سبورت GR 2022 الشبابية صاروخ على الطريق بمواصفاتها واسعارها في المقال التالي

ننشر اليوم أهم مواصفات ومميزات سيارة تويوتا فورتشنر سبورت GR 2022، حيث كشفت شركة تويوتا اليابانية الرائدة في صناعة السيارات عن سياراتها الرياضية الجديدة التي تم طرحها في بداية الربع الأول من عام 2022م، وتتميز سيارة تويوتا فورتشنر الرياضية موديل جي آر بالعديد من الإمكانيات المتطورة والتي يرغب فيها الكثير من الأشخاص التي تحتاج إلى شراء سيارة جديدة بأسعار مميزة ووسائل ترفية متعددة. أبرز إمكانيات ومواصفات سيارة تويوتا فورتشنر سبورت GR 2022 تحتوي السيارة من الأمام على شبك أمامي عريض مصنوع من الكروم اللامع.

كما أنها مزودة من الأمام والخلف بمصابيح للضباب تعمل بتقنية الليد العالي الجودة.

من أسفل باب السيارة تحتوي على شارة GR وكذلك من الباب الخلفي.

مصدات من الخلف والأمام مصممة بتصميم رياضي مميز.

مقاس جنوط عجلات السيارة يبلغ 18 بوصة وإطارات السيارة ثنائية.

شاشة عرض المعلومات والترفيه مقاسها 9 بوصة ومزودة بنظام تحكم صوتي.

دعم كامل لنظام أبل كار بلاي والأندرويد أوتو الخاصة بالهواتف الذكية الحديثة.

السيارة مزودة بنظام الشحن اللاسلكي للهواتف الذكية ومزود بشاشة رؤية محيطية تعمل بزاوية كاملة 360 درجة مئوية.

جهاز اتصال قصير المدى ومقاعد السيارة مصنوعة من الجلد الفاخر ذو الجودة العالية ويتم طي المقاعد كهربيًا.

أبواب السيارة يتم فتحها إلكترونيًا ومزودة بنظام تكييف الهواء الذي يفتح أوتوماتيكيًا.

طول السيارة يبلغ 4 أمتار و795 مللي متر بينما عرض السيارة هو متر واحد و855 مللي متر.

بينما ارتفاع السيارة عن الأرض يبلغ 231 مللي متر وطول قاعدة العجلات مترين و745 مللي متر. أنواع محركات سيارة تويوتا فورتشنر 2022 1. محرك البنزين سعة المحرك 2700 سي سي.

يتكون من أربع أسطوانات.

قوة المحرك 163 حصان.

بينما عزم دوران المحرك 242 نيوتن لكل متر.

ناقل الحركة أوتوماتيكي يتكون من ست سرعات.

يعمل المحرك بنظام الدفع الخلفي. 2. محرك الديزل سعة المحرك 2400 سي سي.

قوة المحرك 147 حصان.

بينما تعمل بنظام الدفع الخلفي ويتكون من ناقل حركة أوتوماتيكي من ست سرعات.

أقصى عزم دوران للمحرك 400 نيوتن لكل متر. سعر سيارة تويوتا فورتشنر 2022 سعر السيارة في المملكة العربية السعودية بسعر 142 ألف و500 ريال سعودي للمحرك الديزل و157 ألف و500 ريال سعودي.

بينما في الإمارات فسعرها بالنسبة للمحرك الديزل يبدأ من 139500 درهم إماراتي.

بينما بالنسبة لمحرك البنزين فسعرها تبدأ من 154250 درهم إماراتي. عمر شويل - جدة الياباني وفخامته.. تويوتا فورتشنر سبورت GR 2022 الشبابية صاروخ على الطريق بمواصفاتها واسعارها - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الياباني وفخامته.. تويوتا فورتشنر سبورت GR 2022 الشبابية صاروخ على الطريق بمواصفاتها واسعارها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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