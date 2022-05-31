نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تويوتا كورولا 2023 الجديدة بالصور تعرف علي المواصفات والأسعار بالتفاصيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة تويوتا كورولا 2023 الجديدة هي أحد أهم السيارات الاعتمادية التي تنتجها شركة تويوتا, حيث إن السيارة تتمتع بالعديد من الإمكانيات والكماليات وذات مستوي رفاهية عالي, وتعد السيارات تويوتا هي واحدة من أكثر السيارات طلباً من قبل العملاء علي مستوي العديد من الدول العربية والأوروبية, وقد أعلنت شركة تويوتا كورولا عن أنه تم إصدار هذه النسخة من السيارات بعدة فئات وذات مستويات رفاهية وتكنولوجية عالية تتناسب مع كافة العملاء. ولم تكن هذه هي السيارة لوحيدة التي تنتجها شركة تويوتا اليابانية , فقد قامت بإنتاج العديد من الطرازات المختلفة, ومن هذه السيارات السيارة تويوتا كامري الجديدة 2023 الاعتمادية, كما تم الإعلان في وقت لاحق عن سيارات امجراند 2023 الجديدة كلياً من قبل شركة جيلي الصينية, ولهذا فسوف يتم تناول تفاصيل سيارة تويوتا كرولا 2023 الجديدة خلال السطور القليلة القادمة في هذا المقال.

تويوتا كورولا 2023 الجديدة

أعلنت شركة تويوتا كورولا عن إصدارها الجديد لعام 2023 وسط العديد من المميزات في الشكل الخارجي, فقد أصبح هذا الشكل أكثر انسيابية وذات مصابيح أمامية وخلفية من النوع الليد, كما أن بها مرآيات كهرباء ويها سخانات خارجية لمنع تكون الضباب عليها, كما يمكن القيام بطيها إلكترونياً من الداخل, وأيضاً أوضحت أنه الشكل الأمامي للسيارة يوحي بالغضب مما يعطيها ميزة الإحساس بقوتها علي الطريق أثناء القيادة.

كما أن مقصورة السيارة الداخلية تتمتع بالعديد من المواصفات التكنولوجية العالية والتي تتمثل في أزرار التحكم في السيارة من خلال عجلة القيادة, وبها أيضاً شاشة عرض حوالي 7 بوصة تعمل بخاصية اللمس, وبها أيضاً مكيف هواء قوي جداً يضمن توزيع الهواء بكامل السيارة, كما أن لها فتحة سقف في الفئات العالية (ROOF RACK).

كما أوضحت شركة تويوتا كرولا أنه سيتم عرض السيارة بإمكانيات عدة محركات, المحرك الأول سعة 1,5 لتر ورباعي الأسطوانات وبقوة 119 حصان, والمحرك الثاني سعة 2 لتر وأيضاً رباعي الأسطوانات وبقوة 168 حصان, ومعدلات التسارع من 0 حتي 100 كم / س في زمن قدره 8,1 ث فقط.

كما أنا معدلات الأمان للسيارة تعد من أعلي معدلات الأمان في السيارات حيث يوجد بها وسائد هوائية (إير باكات) وسادة للسائق وأخري للراكب الأمامي للسيارة. وحزام الأمان الأمامي والخلفي, كما يوجد بها حساسات ركن وكاميرا رؤية خلفية لزيادة مدي الرؤية الخلفية للسيارة.

كما تم إيضاح أن السعر المبدئي المتوقع للسيارة من بعض المعارض يتراوح من 76 ألف ريال سعودي ليصل إلي 92 ألف ريال سعودي تتدرج في الأسعار طبقاً للفئات والكماليات المختلفة وهذا في السعودية , أما في مصر فيتراوح سهر السيارة المبدئي من 352 ألف جنيه للفئة الأقل وتصل إلي 690 ألف جنيه للأعلي فئة وعلي جميع السادة القراء والعملاء التكرم بمراجعة الأسعار جيداً.