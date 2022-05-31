بسعر 9 آلاف ريال سيارة هيونداي مستعملة في السعودية أحدث عروض هيونداي بحالة ممتازة، سيارات هيونداي تعتبر من السيارات القوية التي لها العديد من المزايا وهي الأكثر مبيعا منافسة أمامها سيارات تويوتا، ونظرا لظروف خاصة والحالة المادية فإنه يلجأ الكثير منها إلى الحصول على سيارة مستعملة بحالة جيدة وموديلات مختلفة حديثة الصنع، ومن أبرز ما يباع في المملكة العربية السعودية سيارات مستعملة من هيونداي وتويوتا وسنعرض لكم أبرز سيارات هيونداي مستعملة في المملكة واختاروا منها ما يناسبكم بأقل سعر وبحالة جيدة جدا.

بسعر 9 آلاف ريال سيارة هيونداي مستعملة بالسعودية

أحدث عروض سيارات مستعملة بسعر منخفض سيارة هيونداي اكسنت موديل 2005 للبيع بسعر خيالي، من مواصفات السيارة بأن لها عداد ممشى قليل، ناقل الحركة للسيارة يدوي عادي، وغيرها من المزايا التي سنعدها لكم بالآتي ذكره:

سيارة هيونداي اكسنت طراز 2005 مستعملة إستعمال خفيف. لون السيارة الخارجي أزرق فاتح سماوي. عداد الممشى للسيارة المسافة المقطوعة سجلت قراءة 500.000 كيلو متر. تتواجد السيارة في مدينة حائل. وقود محرك السيارة تعمل بالبنزين وتعد من السيارات الإقتصادية والموفرة. يوجد بعض العيوب البسيطة في السيارة نتيجة الاستخدام. نوع الدفع أو الجر دفع أمامي قيادة. سعة محرك السيارة هيونداي اكسنت 2005 يعمل بقوة 1600 CC. عدد سيلندر السيارة أربعة سلندر، عدد أبواب السيارة أربعة أبواب. سعر السيارة هيونداي اكسنت 2005 كاش 9000 ريال قابل للتفاوض.

سيارة هيونداي سنتافي إصدار عام 2013 بحالة ممتازة

للبيع في مدينة الرياض سيارة هيونداي سنتافي من الخارج والداخل ممتازة جدا. تحتوي السيارة على كافة مزايا الأمان التي نحتاج إليها من نظام فرامل مانع الانغلاق. مساعد الاصطفاف مزدوج، كاميرا خلفية.

أهم مواصفات السيارة هيونداي سنتافي 2013 وسعر البيع